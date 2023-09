Der möglicherweise fremdenfeindliche Vorfall ereignete sich in Wächtersbach.

Polizeibeamte der Spurensicherung vermessen den Tatort, wo in einem Auto (l.) ein lebensgefährlich verletzer Mann in einem Auto gefunden wurde, der später im Krankenhaus verstarb. Bei dem Mann soll es sich um den Täter handeln, der zuvor in Wächtersbach einen 26-Jährigen aus Eritrea angeschossen hatte. dpa