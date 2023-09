Paris St. Germain steht nach einem 9:0-Sieg bei ES Troyes AC als französischer Meister fest.

Zlatan Ibrahimovic glänzt mit einem Hattrick binnen zehn Minuten.

Die Überflieger von Paris St. Germain um den deutschen Torwart Kevin Trapp sind zum vierten Mal in Serie französischer Fußball-Meister.

Durch ein spektakuläres 9:0 (3:0) beim Schlusslicht ES Troyes AC beseitigte der seit Monaten an der Tabellenspitze enteilte Hauptstadtclub am Sonntag auch die letzten Restzweifel. Mit nun 25 Punkten Vorsprung auf den Ligazweiten AS Monaco ist Paris vor den letzten acht Spielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Ibrahimovic auf Lewandowskis Spuren

Ausnahmestürmer Zlatan Ibrahimovic erzielte am 30. Spieltag der Ligue 1 binnen zehn Minuten (46./52./56.) einen Hattrick und traf unmittelbar vor Schluss noch zum Endstand (89.).

Weitere Tore erzielten Edinson Cavani (13./75.), Javier Pastore (17.) und Adrien Rabiot (19.). Obendrein war Troyes-Verteidiger Mathieu Saunier (58.) mit einem Eigentor direkt am höchsten Pariser Saisonsieg beteiligt. Der 25 Jahre alte Schlussmann Trapp spielte 90 Minuten lang durch.

Folgt der Coup in der Champions League?

Nach der Roten Karte für Lossemy Karaboué (74.) waren die völlig chancenlosen Gastgeber am Ende der Partie auch noch dezimiert.

Vier Tage zuvor hatte Paris bereits das Viertelfinale der Champions League erreicht. In der Runde der letzten 16 Clubs warfen Ibrahimovic & Co. den FC Chelsea aus dem Wettbewerb. (dpa)