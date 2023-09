Das Modelabel „Vans“ hat angekündigt, eine eigene Harry-Potter-Kollektion herauszubringen. Angedacht ist neben Schuhen auch Kleidung im Stil des berühmten Zauberer-Universums von J.K. Rowling.

Angelehnt werden die Produkte wohl an die vier Häuser der Zaubererschule Hogwarts, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Die Produkte sollen auch in den Farben der entsprechenden Häuser gehalten werden. Auf seiner Website will „Vans“ zeitnah weitere Details zur Kollektion bekanntgeben. (red)