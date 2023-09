Wshington -Eine zwölfjährige Deutsche hat nach Angaben der Polizei an einer Privatschule in der US-Hauptstadt Washington einen Mitschüler niedergestochen. Bei dem Mädchen handelt es sich um die Tochter eines Mitarbeiters der deutschen Botschaft, wie ein Sprecher der Vertretung am Mittwoch bestätigte.



Die Polizei erklärte, das Mädchen genieße diplomatische Immunität und sei deswegen bisher nicht festgenommen worden. Opfer der Messerattacke vom Dienstag ist ein 13 Jahre alter Junge. Der Vorfall ereignete sich an der British International School, einer renommierten Privatschule.



Den Angaben der Polizei zufolge fanden alarmierte Einsatzkräfte den 13-Jährigen mit mehreren Messerstichen auf dem Schulgelände vor. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Die Verletzungen waren demnach nicht lebensgefährlich.



Der Sprecher der deutschen Botschaft erklärte, man sei am Dienstagabend vom US-Außenministerium über den Vorfall informiert worden. Es sei nun an den Ermittlungsbehörden zu klären, was genau passiert sei. Man werde selbstverständlich vollständig mit diesen kooperieren, fügte er hinzu.



Die Schule äußerte sich auf Anfrage nicht. (dpa)