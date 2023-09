Abu Dhabi -Ganz Schweden feiert schon den „neuen Zlatan“ - doch das, was der junge Alexander Isak schüchtern in die Mikrofone flüsterte, hörte sich ganz und gar nicht nach dem Übermut des großen Zlatan Ibrahimovic an.

„Ich denke immer nur daran, der Mannschaft zu helfen und an nichts anderes“, sagte Isak, der ein paar Minuten zuvor Fußball-Geschichte geschrieben hatte. Mit 17 Jahren und 113 Tagen ist der Jungstar seit Donnerstagabend jüngster Torschütze in der Geschichte der schwedischen Nationalmannschaft, er traf beim 6:0 (1:0) der Skandinavier gegen die Slowakei in Abu Dhabi zur Führung.

Isak bricht Rekord aus dem Jahr 1912

„Isak historisch“, schrieb die Zeitung Aftonbladet am Freitag: „Rekord folgt auf Rekord auf Rekord.“ Bis dato war ein gewisser Erik Dahlström mit 18 Jahren und einem Tag Rekordhalter - seit über einem Jahrhundert (1912). Schwedens Idol Ibrahimovic traf erst im Alter von 20 Jahren.

Mit 16 Jahren und 199 Tagen hatte Isak sich bereits den Rekord als jüngster Torschütze des AIK Solna in der ersten schwedischen Liga geholt. „Alexander hat mich nicht überrascht“, sagte Nationaltrainer Janne Andersson über den Jungen, der noch bei seinem Heimatklub in Solna spielt: „Er ist schon so weit und so stabil. Man merkt gar nicht, dass er noch so jung ist.“

Juventus Turin und Paris St. Germain an Isak interessiert

Der in der Kleinstadt vor den Toren Stockholms geborene Isak sieht aber immer noch so aus, wie ein 17-Jähriger eben aussieht. Dünne Arme und Beine, ein Milchbubi-Lächeln, das, wenn er nach seiner großen, leuchtenden Zukunft gefragt wird, noch ein wenig schüchterner wirkt. „Es ist cool, wenn einen die Leute für älter halten, als man tatsächlich ist“, sagte Isak, dessen Familie vor seiner Geburt aus Eritrea nach Schweden floh: „Darüber, dass ich jetzt auch der jüngste Torschütze bin, denke ich aber nicht so viel nach.“

Die Karriereplanung übernehmen seit Monaten andere, wahrscheinlich auch ohne Isaks Wissen und Einfluss. Ibrahimovic selbst soll schon seinen enorm einflussreichen, aber ebenso zwielichtigen Berater Mino Raiola auf das Supertalent angesetzt werden. Fast jeder Spitzenklub in Europa wird als möglicher Interessent gehandelt. Frankreichs Scheich-Klub Paris St. Germain bot angeblich bereits 100 Millionen Kronen (rund 10,5 Millionen Euro), Italiens Rekordmeister Juventus Turin gar 150 Millionen (15,7 Millionen Euro).

Zehn Tore in der ersten Saison

Bei beiden spielte auch der große Zlatan, der als 19-Jähriger für „nur“ 82 Millionen Kronen (8,6 Millionen Euro) von Malmö zu Ajax Amsterdam gewechselt war - bis heute Rekord. Offiziell hat Isak noch nirgendwo unterschrieben. Er freue sich, nun zu AIK zurückzukehren, sagte er am Donnerstagabend. Je nach Übersetzung „sehnt“ er sich sogar danach.

Der Vorstadt-Klub wurde im vergangenen Jahr in der Allsvenskan Tabellenzweiter, Isak steuerte dazu zehn Tore bei. Er wurde zum Liebling der Fans - und der Scouts aus halb Europa. „Er ist so ein großes Talent“, sagte Teamkollege Chinedu Obasi, in der Bundesliga als Profi von Schalke 04 und 1899 Hoffenheim bekannt: „Ich will nicht zu viel sagen, aber er ist außergewöhnlich. Er kann der neue Zlatan werden.“

Mit sechs Jahren auf AIK-Fußballschule gegangen

Außer seiner offensichtlichen Bescheidenheit trennen Isak aber auch so Welten vom großen Idol des Königreichs. Große Teile des Zlatan-Mythos' bestehen aus der Lebensgeschichte des 35-Jährigen, der als Schwede mit bosnisch-kroatischen Wurzeln in den Ghettos von Malmö aufwuchs und auszog, um zum selbsternannt besten Fußballer der Welt zu werden - und das bei jeder Gelegenheit auch kundzutun.

Isak hingegen konnte in Solna eine ruhige, behütete Kindheit genießen. Im Alter von sechs Jahren ging er auf die AIK-Fußballschule. Das große Vorbild war der eher unbekannte Henok Goitom, ein Stürmer mit ebenfalls eritreischen Wurzeln. Vollmundige Ankündigungen sind Isak fremd - aber er ist ja auch erst 17. (sid)

