Schwenningen -Ein Student hat am Donnerstagmorgen in Schwenningen (Baden-Württemberg) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der junge Mann war nach Informationen des Schwarzwälder Boten völlig betrunken unter der laufenden Dusche eingeschlafen und hatte mit seinem Körper den Abfluss verstopft. Die Folge: Eine Überflutung über mehrere Stockwerke.

Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, reagierte fassungslos: „Also nein, so ein Fall ist mir persönlich auch noch nicht untergekommen,“ wird Müldner zitiert. Mehrere Appartements mussten vorsorglich geräumt werden. Offenbar ist der Wasserschaden so schlimm, dass ein Trocknungsgerät nicht ausreicht. Müldner schätzt laut „Stern“, dass sich der Schaden in Schwenningen auf bis zu 15.000 Euro belaufen könnte. (def)