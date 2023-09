Rickenbach -Bei schweren Unwettern im Landkreis Waldshut ist am Mittwochmorgen ein Jugendlicher getötet worden. Der Junge hatte mit einer Gruppe und mehreren Betreuern in einem Jugendzeltlager bei Rickenbach übernachtet. Während des Unwetters schlug nach ersten Polizeiinformationen ein Blitz in einen großen Baum ein. Dieser stürzte um und traf mehrerer Zelte. Vier weitere Jungen wurden dabei schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich.

Höchste Gewitterwarnstufe

Die Jugendlichen gehörten zu einer 21-köpfigen Gruppe mit vier Betreuern. Wie viele von ihnen in dem mittlerweile geräumten Zeltlager übernachtet hatten, war zunächst unklar.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Gebiet am Mittwochmorgen die höchste Gewitterwarnstufe ausgerufen. Den Angaben zufolge stürzten in der Region viele Bäume um und beschädigten zum Teil parkende Autos. Häuser wurden durch herumfliegende Dachziegel beschädigt. Zu weiteren Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. (dpa)