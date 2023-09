Steigen draußen die Temperaturen, wird es in einigen Büros unerträglich heiß. Viele Arbeitnehmer wünschen sich dann hitzefrei – doch einen Anspruch haben Beschäftigte nur in den seltensten Fällen, sagt Hans Georg Meier, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.

Grundsätzlich dürfe der Arbeitgeber bestimmen, wann und wo Mitarbeiter im Einsatz sind. Dabei hat er allerdings die gesundheitlichen Interessen seiner Mitarbeiter zu berücksichtigen. Ist jemand zum Beispiel schwanger oder hat eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, kann die Arbeit in sehr warmen Büros als unzumutbar gelten. In so einem Fall kann der Mitarbeiter „hitzefrei“ bekommen.

Welche Lufttemperaturen im Büro noch zumutbar sind, führt die Arbeitsstättenregel ASR A3.5 Raumtemperatur aus. Danach gelten Temperaturen im Büro über 35 Grad als unzulässig, erklärt Kersten Bux von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) in Dortmund. Steigt das Thermometer über diesen Wert, dürften Beschäftigte zum Beispiel verlangen, einen anderen Raum zugewiesen oder freizubekommen.

Bei Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad müsse der Arbeitgeber erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten treffen, erläutert Bux. Dazu gehöre etwa, eine Gleitzeitregelung einzuführen oder ausreichend Getränke zur Verfügung zu stellen. Die Vorgaben in der Arbeitsstättenregel seien allerdings nur Richtwerte. Sind Mitarbeiter durch Hitze besonders gefährdet, muss der Arbeitgeber solche Maßnahmen unter Umständen auch schon bei geringeren Temperaturen veranlassen. (dpa)

Tipps gegen den Kollaps

Abkühlen mit Wasser und Ventilator Viele Arbeitgeber stellen Ventilatoren zu Verfügung. In manchen Betrieben ist es aus Sicherheitsgründen verboten, private Geräte mitzubringen. Nicht selten erkälten sich aber Beschäftigte, wenn Klimaanlagen und Ventilatoren zu hoch eingestellt sind, und auch die trockene Luft macht anfälliger für Infektionen. Besser ist es, ab und zu die Handgelenke mit Wasser zu kühlen oder sich ein feuchtes Tuch in den Nacken zu legen. Das verschafft für eine Weile Erleichterung. dpa Lizenz

Morgens lüften, Jalousien runter An heißen Sommertagen ist es spätestens ab 10 Uhr mit der kühlen Morgenluft vorbei. Oftmals auch schon früher, denn je nach Ausrichtung eines Gebäudes heizt die Morgensonne die Fassade schnell auf. Gelüftet werden muss dort also vorher. Auch der Sonnenschutz sollte bereits in den frühen Morgenstunden herunter gelassen werden. Danach hält man die Fenster geschlossen, empfiehlt die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN). dpa Lizenz

Flexible Arbeitszeit und Pausen Bei hohen Außentemperaturen sollte der Vorgesetzte prüfen, ob die Arbeit gegebenenfalls verschoben oder zumindest in die kühlen Morgenstunden verlegt werden kann. Auch die Pausenzeiten müssen der Belastung entsprechend angepasst werden. Arbeitnehmer sollten vor allem die Mittagshitze meiden, da diese dem Körper viel abverlangt. dpa Lizenz

Trinken, trinken und nochmals trinken Auch wenn es selbstverständlich klingt: Wenn an die Temperaturen am Arbeitsplatz auf sommerliche Werte steigen, sollte man immer eine Flasche neben sich haben. Mindestens zwei bis drei Liter pro Tag sind Pflicht. Denn durchs Schwitzen verliert man Flüssigkeit und Mineralien. Zimmerwarmes Wasser, Früchtetees und Saftschorlen eignen sich, um den Bedarf zu decken. Eiskalte Getränke sind hingegen nicht gut, weil sie den Körper zur Wärmeproduktion anregen. dpa Lizenz

Gefahr Ozon: Auf Grenzwerte achten Das farblose und giftige Ozon ist eines der wichtigsten Gase in der Atmosphäre. Am Boden kann es bei starker Sonneneinstrahlung entstehen. Bei Menschen löst das Gas Atembeschwerden und Lungenkrankheiten aus. Melden die Umweltbehörden, dass die Ozonwerte überschritten wurden, sollte man die Tipps der Experten befolgen. Ratsam ist es dann, schwere Arbeiten einzuschränken oder ganz zu vermeiden. Aktuelle Messdaten sind beim Umweltbundesamt abrufbar. dpa Lizenz

Extra-Tipp: Kleidervorschriften beachten Sich luftig zu kleiden heißt aber nicht, bauchfrei oder gar halbnackt ins Büro zu kommen! Auch kurze Hosen sind für Männer in einigen Jobs tabu. Stilberater empfehlen etwa Oberteile, die noch die Schultern bedecken und einen Ärmelansatz haben. Bei Berufen mit gesetzlich vorgeschriebener Schutz- oder Hygienekleidung darf leider auch bei Hitze keine Ausnahme von den Bekleidungsregeln gemacht werden. dpa Lizenz

Leichte Kantinen-Kost Fettreiche Speisen in großen Portionen sind schwer verdaulich und belasten deshalb den Kreislauf. Auf dem Speiseplan sollten laut Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik bei Hitze viel Gemüse, Obst, fettarme Milchprodukte und leicht verdaulicher Fisch stehen. Um den Salzverlust auszugleichen, kann man ein bis zweimal täglich eine Extra-Prise Salz über Gemüse und Salat geben. dpa Lizenz

Luftige Kleidung tragen Auch die Kleiderordnung am Arbeitsplatz zu lockern kann schon viel bewirken. Ungeeignet bei hohen Temperaturen sind Jackett und Krawatte, denn sie verhindern, dass die Luft am Körper zirkulieren kann. Leichte, luftige Sommerkleidung aus Naturfasern wie Seide oder Baumwolle verringert hingegen den Wärmestau. dpa Lizenz