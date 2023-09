US-Präsident Barack Obama will einem Medienbericht zufolge ein erstes Nationaldenkmal für die Homosexuellenbewegung schaffen - und zwar in einer Bar. Obama wolle womöglich im Juni grünes Licht für das Denkmal rund um die Bar Stonewall Inn im New Yorker Greenwich Village geben, berichtete die „Washington Post“ am Mittwoch. Am 9. Mai werde es ein ranghoch besetztes Treffen in New York dazu geben.

Im Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn, ein Treffpunkt für Homosexuelle, gestürmt. In dem Viertel in Manhattan kam es deswegen zu schweren Ausschreitungen zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Knapp ein halbes Jahrhundert später können schwule und lesbische Paare in den USA heiraten und bekommen Hinterbliebenenrenten. Bei zahlreichen Veranstaltungen wird im Juni an die Stonewall-Ausschreitungen erinnert, die als einer der Startpunkte der Homosexuellenbewegung gelten. (afp)