Berlin -Erst seit 1994 ist Homosexualität in Deutschland komplett straffrei. Homosexuelle Handlungen waren bei Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 mit dem Paragrafen 175 unter Strafe gestellt worden. In der NS-Zeit wurden die Vorschriften noch einmal verschärft und in dieser Form später in bundesdeutsches Recht übernommen. In der DDR wurde der Paragraf schon im Jahr 1968 abgeschafft.

Bis 1969 gab es daher eine Vielzahl von Urteilen, in denen einvernehmlicher Sex homosexueller Männer unter Strafe gestellt wurde. Etwa 50.000 Männer sind davon betroffen. Doch obwohl der sogenannte „Schwulenparagraf“ vor 22 Jahren längst abgeschafft wurde – die Urteile wurden bisher nie aufgehoben.

Urteile sollen aufgehoben werden

Das soll sich ändern. Schon im Mai hatte Justizminister Heiko Maas (SPD) einen Gesetzesentwurf zur Rehabilitierung Homosexuelle angekündigt: Urteile sollen aufgehoben, Betroffene einen Entschädigungsanspruch erhalten. Ein konkretes Eckpunktepapier zu diesem Gesetzesvorhaben liegt dieser Zeitung vor.

„Die Verurteilungen sind im höchsten Maße diskriminierend. Sie sind Ausdruck größter Intoleranz“ und „menschenrechtswidrig“, heißt es darin. Das Unrecht solle daher in Form eines Aufhebungsgesetzes korrigiert werden.

Die Rehabilitierung betrifft „Verurteilungen wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen“ zwischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren und Personen über 18 Jahren. Unabhängig vom Einzelfall sollen die Strafurteile mit diesem Gesetz aufgehoben werden. Wenn Betroffene es wünschen, kann auch eine Bescheinigung ausgestellt werden, dass das Urteil aufgehoben ist.

Nicht aufgehoben werden Urteile wegen homosexueller Handlungen mit Kindern (Personen unter 14 Jahren) und von Erwachsenen mit Personen unter 16 Jahren, heißt es weiter in dem Papier.

Verurteilten „erlitten erhebliches Unrecht“

Die Verurteilten hätten „einst erhebliches Unrecht erlitten“ und müssten endlich vollumfänglich rehabilitiert werden. „Angesichts des hohen Alters vieler Betroffener sollten wir die Rehabilitierung noch in dieser Wahlperiode umsetzen“, erklärte Jan-Marco Luczak, Rechtspolitiker der CDU.

Individuelle Entschädigung der Opfer

Verurteilte Männer sollen individuell entschädigt werden, je nachdem ob sie eine Freiheitsstrafe verbüßt, eine Geldstrafe gezahlt oder die Kosten eines Verfahrens getragen haben. Auch die Errichtung eines Fonds wird angestrebt. Zusätzlich zur Individualentschädigung soll es aber auch eine Kollektiventschädigung geben, wenn betroffene Männer zum Beispiel schon verstorben sind. So könnte laut Eckpunktepapier diese in Form einer Stärkung der Arbeit des Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erfolgen. Sie Stiftung fördert unter anderem die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen, die nicht heterosexuell sind.

„In jüngster Zeit ist laut einigen Studien die offene Ablehnung von Homosexuellen in der Gesellschaft gewachsen. Hier müssen wir gerade mit Projekten bei jungen Menschen verstärkt für Toleranz werben“, sagte Luczak.

Die Eckpunkte werden jetzt mit der Bundesregierung abgestimmt. Wann ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden soll, ist aber noch unklar.