Berlin -Ihre Eltern vermissen sie bereits seit über einem Monat: Am Freitag, den 10. Februar 2017 verließ die 16-jährige Pauline Diane S. die elterliche Wohnung in Ludwigsfelde - seitdem haben die Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört.



Laut Brandenburger Polizei war die Vermisste in der Vergangenheit schon mehrfach von zu Hause ausgebüxt. Die Polizei vermutet, dass sich das Mädchen sich entweder noch im Raum Ludwigsfelde oder Luckenwalde aufhält, bei Bekannten in Zauchwitz bei Beelitz oder in Berlin untergeschlüpft ist - vornehmlich im Wedding.



Die Ermittler verfolgen eine Spur, das Mädchen könnte in Begleitung von arabischstämmigen Männern sein.



Pauline S. ist ca. 162 cm groß und schlank. Sie trägt ihr blondes Haar schulterlang. Unter ihrem linken Auge befindet sich ein kleines Muttermal. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer Fleecejacke mit weißen, blauen und grauen Punkten, die wie Schneeflocken aussehen, bekleidet. Die Jacke hat eine Webpelzkapuze. Weiterhin trug sie graue Turnschuhe mit pinkem Hackenbereich und einen blauen Rucksack.



Die Polizei hat nach eigenen Angaben bereits eine aufwändige Suche eingeleitet, die bislang aber ergebnislos verlaufen ist. Wer den Ermittlern Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371-6000 oder jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann auch das Online-Hinweisformular auf www.polizei.brandenburg.de verwendet werden.