Berlin -Oft sind es kleine Malheure, die große Probleme aufdecken. So geschehen Mitte Februar. Bei geringer Geschwindigkeit ereignet sich in der Nähe des kalifornischen Mountain View ein Unfall. Beim Einscheren in den Verkehr verursacht ein PKW einen Unfall mit einem Bus. Der Fahrer des Busses rechnet offenbar nicht mit dem Spurwechsel und kollidiert mit dem Automobil.

Der Schaden ist gering, ein Unfall wie er jeden Tag tausendfach überall passiert, wo motorisierte Fahrzeuge unterwegs sind. Was diesen Unfall besonders macht: Der PKW ist ein selbstfahrendes Auto, entwickelt von Google, um die manuelle Fahrzeugsteuerung überflüssig zu machen. Es ist der erste selbst verursachte Unfall eines computergesteuerten Google-Automobils nach mehr als zwei Millionen gefahrenen Kilometern. Das müsste eigentlich eine Einstufung in die höchste Schadenfreiheitsklasse garantieren. Und doch weist der Unfall auf ein fundamentales Problem hin.

Verschätzt

Das selbstfahrende Auto verursachte den Unfall, weil es das Verhalten des anderen Verkehrsteilnehmers (Busfahrer) nicht richtig einschätzen konnte. Der Computer war davon ausgegangen, dass der Bus das Fahrzeug beim Einscheren nicht behindern würde - Ein Fehlurteil. Der Software gelang es nicht, die Reaktion des anderen Verkehrsteilnehmers zu antizipieren, denn dafür braucht es Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Zwar griff auch der Google-Fahrer nicht ein, der sich für Notfälle im Fahrzeug befand, aber eigentlich sollte die Selbstfahr-Software ja auch die Fehler des Menschen vermeiden und nicht umgekehrt. Googles Antwort war, die Programmierung nach dem Unfall anzupassen. Die Autos würden sich nun stärker darauf einstellen, dass es weniger „wahrscheinlich“ sei, dass Busse und andere große Fahrzeuge sie durchlassen würden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Fahrer suchen Blickkontakt

Das Zusammenleben im Straßenverkehr ist jedoch keine Aneinanderreihung von Wahrscheinlichkeiten. Wenn ein Autofahrer im städtischen Verkehr hupend und mit hochrotem Kopf das Lenkrad umkrallt, weiß der erfahrene Verkehrsteilnehmer: „Der lässt mich sicher in keine Lücke rein.“ Gerade in Stausituationen suchen Autofahrer den Blickkontakt zu den anderen Verkehrsteilnehmern um sich nonverbal abzusprechen, wer wann anfährt und in welche Lücke vorstößt. Straßenverkehr ist eine Form von Kommunikation und sozialem Zusammenleben. Das kann eine Software nicht ersetzen.

Schwierige Gewissensfragen

Genausowenig wie die Software die Kommunikation anderer Verkehrsteilnehmer lesen kann, verfügt sie über die Fähigkeit, wertegesteuerte Entscheidungen zu treffen. Soll die Software sich in einer brenzligen Situation lieber mit einem für die Fahrzeuginsassen weniger gefährlichen Frontalzusammenstoß mit einem Fußgänger entscheiden? Oder lieber ein riskantes Ausweichmanöver initiieren, bei dem eventuell umstehende Menschen und die Fahrzeuginsassen gefährdet werden? Solche Entscheidungen werfen für Menschen schwerwiegende Gewissensfragen auf, die von einer funktionalistisch programmierten Maschinenlogik nicht beantwortet werden können – oder es zumindest nicht sollten.