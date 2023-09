Auf der Autobahn A9 München-Ingolstadt gibt ein Verkehrszeichen manchen Autofahrern ein Rätsel auf. Nicht nur die ungewöhnliche schwarz-weiße Farbe des Schildes ist schwer zu deuten, auch das Zeichen an sich macht einen kryptischen Eindruck.

Was steckt dahinter?

Die 13 Verkehrsschilder, die seit Ende 2016 zwischen der Anschlussstelle Pfaffenhofen und dem Autobahnkreuz Holledau sowie weiter auf der A93 bis zur Ausfahrt Wolnzach stehen, sind für selbstfahrende Autos bestimmt. Sie ermöglichen den autonomen Fahrzeugen eine exakte Standortbestimmung.

Warum genau dort?

Vernetzt und automatisiert fahrende Autos sind in Deutschland längst keine Zukunftsvision mehr. Auf der Autobahn 9 zwischen München und Nürnberg sind einige dieser Fahrzeuge bereits unterwegs.

Beim Pilotprojekt „Digitales Testfeld Autobahn“ wird die Fernstraße als Versuchslabor genutzt. Autohersteller, Telekommunikationsunternehmen und die IT-Wirtschaft erproben hier die digitale Kommunikation zwischen Straße und Auto.

Hat das Verkehrszeichen für nicht-autonome Fahrzeuge momentan eine Bedeutung?

Nein. Halter von herkömmlichen PKW müssen sich über diese Verkehrszeichen keine Gedanken machen. Allerdings ist es wichtig, die Bedeutung aller Verkehrsschilder zu kennen, deshalb sollten Autofahrer stets informiert bleiben.



Gibt es das Schild nur auf der A9?

Bislang ja, allerdings sind weitere Strecken in Planung. So entsteht ein Ring zwischen Merzig und Saarbrücken in Deutschland, Metz in Frankreich und Bettemburg in Luxemburg. Auch in mehreren deutschen Städten sind Projekte geplant.

(chs/dpa)