Köln -Es gibt wohl nur wenige Weltereignisse der jüngeren Geschichte, um das sich so viele Mythen und Legenden ranken wie um die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001. Unzählige Theorien über den Ablauf, Planung unter Hintermänner schwirren im Netz. Der Grund für die Spekulationen sind zahlreiche Ungereimtheiten, aber auch die Geheimniskrämerei rund um den Anschlag. Eines dieser Geheimnisse hat nun Bob Graham, Bob Graham, Demokrat und bis 2004 Senator, in einem Interview mit dem WDR-Magazin „Monitor“ zumindest ansatzweise gelüftet.

Laut dem US-Politiker Bob Graham soll Saudi Arabien stärker in die Anschläge verwickelt gewesen sein, als bisher vermutet.

Graham redete darüber im WDR-Magazin „Monitor“.

Graham war bis 2004 Senator und davor Vorsitzender des Geheimdienstausschusses.

Es geht um einen Untersuchungsbericht des US-Repräsentantenhauses und des Senats aus dem Jahr 2002. Graham war damals Vorsitzender des Geheimdienstausschusses und hatte einen uneingeschränkten Einblick in die Dokumente.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwar wurde der Bericht später veröffentlicht, allerdings mit einem 28 Seiten langem, komplett geschwärztem Abschnitt. Laut Graham birgt das vom damaligen Präsidenten George W. Bush als geheim eingestufte Kapitel aber brisante Informationen über die Unterstützer des Anschlages.

„Ich bin zur Geheimhaltung verpflichtet und darf nicht über Details sprechen“, stellte Graham gegenüber „Monitor“ klar, „aber ich kann sagen, dass sich die 28 Seiten vor allem um die Frage drehen, wer 9/11 finanzierte, und das sie sehr stark in Richtung Saudi Arabien verweisen.“

Systematische Unterstützung für Attentäter

Bisher sei die offizielle Version in den USA gewesen, dass die insgesamt 19 Flugzeugentführer völlig allein gehandelt hätten. Doch das ist falsch, behauptet Graham. „Ich glaube, es gab eine systematische Unterstützung für die Leute. Sie sprachen nicht sehr gut Englisch, die meisten lebten nie zuvor in den USA und sie waren nicht sehr gebildet.“

In die systematische Unterstützung soll demnach auch die saudischen Regierung, das saudische Ministerium für Islamfragen und saudische Wohltätigkeitsorganisationen verstrickt gewesen sein. Darüber hinaus gehe es auch um „Diplomaten, sowohl im saudischen Konsulat in Los Angeles, als auch an der Botschaft in Washington und weitere saudische Staatsbürger, die auf die eine oder andere Weise an der Finanzierung der 9/11-Attentäter beteiligt waren“, so Graham. „Die Geschichte von 9/11 muss neu geschrieben werden.“

Dies würde klar einem weiteren Untersuchungsausschuss von Senat und Repräsentantenhaus, der 9/11 Kommission, widersprechen, die in ihrem Abschlussbericht ausdrücklich darauf hinwies, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die saudische Regierung oder hochrangige saudische Beamte Al-Kaida finanziert hätten.

Graham geht davon aus, dass die brisanten Informationen bis heute unter Verschluss gehalten werden, um keinen diplomatischen Eklat mit dem saudischen Königshaus zu provozieren. Immerhin ist es seit Jahrzehnten ein langjähriger Verbündeter. Auch das Öl-Geschäft spiele laut Graham eine Rolle.

Diplomatische Konflikte mit Saudi-Arabien

Trotz der Geheimhaltung hat sich der diplomatische Konflikt mit Saudi Arabien erst vor kurzem verschärft. Denn der US-Senat brachte vor gut zwei Wochen ein Gesetz auf den Weg, dass es ermöglicht, ausländische Staaten und Institutionen sowie Diplomaten, Parlaments- und Regierungsmitglieder zu verklagen, sollten sie an einem Terroranschlag in den Vereinigten Staaten beteiligt gewesen sein. Zwar passierte der Entwurf noch nicht das Repräsentantenhaus und müsste am Ende auch von Präsident Obama unterschrieben, trotzdem drohten die Saudis bereits im Vorfeld mit Konsequenzen. Sollte dem Gesetz zugestimmt werden, würde das Königshaus 750 Milliarden US-Dollar, die es derzeit an Wertpapieren und anderem Vermögen in den USA hält, abziehen. Zwar machten die Saudis ihre Drohung bisher nicht wahr, dennoch steht sie weiter im Raum.

Dieser Druck kommt anscheinend auch bei Präsident Obama an. Der hatte sich gegen das Gesetz ausgesprochen und klar gemacht, dass er es stoppen würde. Er warnt vor einem Bumerang-Effekt: Wenn US-Bürger ausländische Staaten wegen Terrorismus verklagen könnten, würden dies andere Staaten ebenfalls erlauben. Am Ende könnte die USA selbst auf der Anklagebank in anderen Ländern sitzen.

Ob die 28 Seiten wie von vielen Politikern gefordert wird veröffentlicht werden, ist bisher noch offen. Allerdings hat es bereits mehrfach Andeutungen von der Obama-Administration gegeben, dass es bald soweit sein könnte. Doch bis dahin sind die Informationen weiter unter Verschluss.