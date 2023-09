Tansania -Sie hatte sich so auf diesen Urlaub gefreut – doch er endete für die 75-jährige Carol Kirken mit dem Tod. Die US-Amerikanerin war mit ihrer Familie ins afrikanische Tansania gereist. Eine Safari sollte eines der Reise-Highlights werden. Doch es kam zu einer Tragödie.

„Fox 2“ berichtet, dass Kirken am vergangenem Samstag von einem riesigen Nilpferd angegriffen wurde. Die Seniorin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort in den Armen ihres Sohnes starb.

Bürgermeister geschockt

„Es gibt nur wenige Menschen in unserer Gemeinde, von denen du denkst, dass sie absolute Schätze sind. Und Carol war einer dieser Menschen“, so Bryan Barnett, der Bürgermeister aus Kirkens Heimatstadt Rochester Hills. (jto)