Es ist nicht nur ein herzerwärmender Schnappschuss, den eine Touristin in der Serengeti gemacht hat, es zeigt auch eine Situation, die bisher so in der Natur noch nicht beobachtet wurde: Eine Löwin säugt ein wenige Tage altes Leoparden-Baby.

Laut BBC ist dieser Vorfall bisher einzigartig, weil Löwen artfremde Jungen eigentlich als Konkurrenz ansehen und sie deshalb töten würden. „Die Natur ist unvorhersehbar. Noch vor einer Woche hätten wir gesagt, dass so etwas niemals passiert“, erzählt Luke Hunter, Vorsitzender der Organisation Panthera, gegenüber BBC.

Ngorongoro Schutzgebiet: Löwin Nosikitok kümmert sich um Leoparden-Nachwuchs

Eine Touristin hatte die Löwin Nosikitok, die im Ngorongoro Schutzgebiet (Tansania) lebt, beim Säugen des Leoparden-Nachwuchses fotografiert. Laut Hunter sei es zwar schon vorgekommen, dass Löwinnen andere Löwenkinder adoptierten, aber nie einen artfremden Nachwuchs. Dieser Fall sei bisher einzigartig.

Unklar ist, ob die Löwin das Leoparden-Junge komplett adoptiert hat und wo die Mutter des Tieres ist. Laut BBC gebe es in dem Gebiet eine Leopardin, die vor kurzem Jungen bekommen hat. Es könnte die leibliche Mutter des Nachwuchses sein. Es wird sich also erst in den nächsten Tagen zeigen, ob die Löwin den kleinen Knirps komplett adoptiert hat, oder er möglicherweise wieder zurück zu seiner leiblichen Mutter findet. (red/sul)