Washington -Gerade einen Monat ist es her, dass sich Donald Trump in der Air Force One kurz zu den Journalisten gesellte. „Wussten Sie von der 130.000-Dollar-Zahlung an Stormy Daniels?“, wollte ein Reporter wissen. „Nein“, antwortete der US-Präsident. Ob er wisse, weshalb und aus welcher Kasse das Geld floss, hakte ein Kollege nach. „Nein, ich weiß es nicht“, insistierte der US-Präsident. Das müsse man seinen persönlichen Anwalt Michael Cohen fragen. Der hatte zugegeben, kurz vor der Präsidentschaftswahl das Schweigegeld überwiesen zu haben – aus eigener Tasche.