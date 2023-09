Köln -Frau Manderla, hat die CDU ein Frauen-Problem?

Einige Männer – offenbar auch in meiner Partei – haben das Problem, immer noch nicht zu wissen, wie sie in der heutigen Zeit mit Frauen umzugehen haben. Dahinter stehen antiquierte Frauenbilder und unausgesprochene Machtansprüche, von denen junge Frauen aus allen beruflichen Feldern berichten.

Die erste Reaktion aus Ihrem Verband, der Frauen-Union, lautete: Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das klingt doch sehr nach einem Ablenkungsmanöver, oder?

Wir befragen männliche Parteimitglieder, die bei uns eintreten, nicht, ob sie sexistisch denken oder nicht. So etwas ginge ja auch gar nicht. Aber die CDU ist eine Volkspartei. In ihr bildet sich ab, was sich in der Gesellschaft tut. Schauen Sie sich die sozialen Netzwerke an – die ungehemmte, verrohte und, ja, auch sexistische Sprache dort ist erschreckend. Dem müssen wir uns stellen.

Wie denn?

Ich sehe das Bemühen um ein respektvolles Sprechen und Verhalten gegenüber Frauen nicht in erster Linie als Aufgabe der Frauen-Union, sondern der Männer. An einer Debatte in der Partei und darüber hinaus beteiligen wir uns gern. Und natürlich müssen wir mit den Männern reden, die sich in dieser unsäglichen Weise äußern. Wie ich im konkreten Fall der jungen Kollegin Jenna Behrends aus Berlin höre, will sich der Landesvorsitzende Frank Henkel einem solchen Gespräch ja auch stellen.

Was empfehlen Sie Parteifreundinnen, die ähnliche Erfahrungen machen wie Frau Behrends?

Sie sollten in möglichst kühlem Ton sagen, dass sie sich solche Sprüche verbitten. Es darf jetzt aber auf gar keinen Fall passieren, dass eine Frau wie Jenna Behrends, die sich wehrt und sexistisches Verhalten öffentlich macht, dafür auch noch angefeindet wird. Oder dass man gar versucht, ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es kommt im Gegenteil darauf an, ihr den Rücken zu stärken. Und genau darin sehe ich jetzt unsere Aufgabe als Frauen-Union.

Zur Person: Gisela Manderla, geboren 1958 in Düsseldorf, ist stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union NRW und Kölner Kreisvorsitzende. Seit 2013 gehört sie dem Bundestag an.