Der belgische Fußball-Verband RBFA hat seinen offiziellen Song für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zurückgezogen. Wie BBC berichtet, hatten sich die Verantwortlichen bei der Wahl der WM-Hymne für den Song „Humains“ des umstrittenen Musikers Damso entschieden und bei Sponsoren und Frauenrechtlern eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Der Brüsseler Rapper sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit frauenfeindlichen und menschenverachtenden Texten für negative Schlagzeilen.

BVB-Profi Batshuayi teilt WM-Song

Der belgische Frauenrat warf Danso nach Informationen von BBC in einem Brief an die RBFA-Sponsoren vor, „Abscheu, Missbrauch und Gewalt gegen Frauen in einem Grad auszudrücken, der ehrlich gesagt erstaunlich ist". Auch Politiker äußerten ihr Ablehnung: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich seine Texte frauenfeindlich finde und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Roten Teufel (Belgiens Nationalelf, Anm. d. Red.) ihre Marke mit einem solchen Rapper in Verbindung bringen wollen", wird Staatssekretärin Demir auf der belgischen Online-Plattform „vrt NWS“ zitiert.

Belgiens Fußball-Verband soll seine Zusammenarbeit mit Danso nach der heftigen Kritik beendet und sich in einer Stellungnahme für seine Wahl entschuldigt haben. Der Rapper selbst hat sich zu den aktuellen Entwicklungen bislang noch nicht geäußert. Auf seinem Twitter- und Instagram-Account veröffentlichte er jedoch am Freitagmorgen einen Ausschnitt aus seinem WM-Song „Humains“. Als Hintergrundbild dient die belgische Nationalflagge. Das Video wurde unter anderem von BVB-Profi und Nationalspieler Michy Batshuayi geteilt. (red)