Offensichtlich haben Vergewaltigungen von Sexsklavinnen des IS System.

Um Mädchen und Frauen weiter missbrauchen zu können, verabreichen die Terroristen Verhütungsmittel.

Die Vergewaltigung von tausenden Jesidinnen im sogenannten Islamischen Staat verläuft offenbar mit System. Ein Arzt, der in der Klinik im Nordirak tätig ist, vermutet, dass die Schergen des IS mit Verhütungsmitteln Schwangerschaften vorbeugen. Er habe bisher 700 Jesidinnen behandelt, die als Sexsklavinnen beim IS gehalten wurden. Lediglich fünf Prozent seien schwanger gewesen, teilte er der „New York Times“ mit.

Dem Mediziner zufolge hätte der Wert statistisch jedoch wesentlich höher sein müssen. Normalerweise liegt die Wahrscheinlichkeit, bei ungeschützem Geschlechtsverkehr schwanger zu werden, bei 20 bis 25 Prozent.

In dem Artikel der „New York Times“ berichtet eine Frau davon, dass sie vor ihren Vergewaltigungen aufgefordert wurden, Verhütungsmittel einzunehmen. Dies erfolgt wohl oral oder per Injektion. Teilweise wurden die Frauen auch zu Abtreibungen gezwungen, um weiter vergewaltigt werden zu können.

Anführer des IS befürworten die Sexsklaverei, da sie davon ausgehen, dass diese ebenfalls während der Zeit des Propheten Mohammed praktiziert wurde. In einer Fatwa der Terrororganistion wurde festgehalten, dass Männer, die Frauen als Sexsklavinnen halten, Schwangerschaften verhindern müssten. Damit sollen unklare Vaterschaften verhindert werden.

Die Opfer dieser mittelalterlichen und unmenschlichen Paxis sind meist jesidische Mädchen und Frauen, eine religiöse Minderheit im mittleren Osten. Sie wurden gefangen genommen als der IS ihre irakische Heimatregion Sinjar im August 2014 einnahm. Immer wieder gelingt es Frauen zu fliehen. Ihr Leid und ihre Erfahrungen teilten vereinzelte Opfer der „New York Times“ mit.