Dildo, Vibrator, Penisring: Sexspielzeuge sind stark im Kommen. Kein Wunder also, dass der britische Erotikartikelanbieter LoveWoo nun einen Tester für „Erotic-Toys“ in Vollzeit sucht. Schließlich will ein seriöser Anbieter seine Kunden mit guten Produkten befriedigen.

Doch was genau umfasst der Job eines Sexspielzeug-Testers? Laut Stellenbeschreibung soll der Tester an drei Tagen der Woche im Londoner Büro arbeiten, die restlichen zwei Tage aus dem Home-Office. Ob dort vor Ort getestet werden soll oder woanders – und mit wem – scheint dem Mitarbeiter selbst überlassen zu sein.

Ein befriedigendes Einkommen gibt's obendrauf: Neben kostenlosen Spielzeugen soll der Tester 28.000 Pfund (umgerechnet 30.400 Euro) im Jahr verdienen.

Bewerber brauchen besondere Qualifikationen

Ein Traum-Job für alle Sex-Begeisterten? Vielleicht, doch ganz so einfach ist es nicht: LoveWoo hat genaue Vorstellungen zu den Qualifikationen der Bewerber, Spaß an der Sache reicht nicht – der Mitarbeiter muss auch hart arbeiten können und einen guten Humor haben.

Außerdem ist ein exzellenter Schreib-Stil Grundvoraussetzung für den Job, Social-Media-Kanäle sollen mit Video-Bewertungen bespielt und Kundenfragen beantwortet werden. Dabei wird allerdings betont, dass die Videos außerhalb des Schlafzimmers entstehen sollen. Erfahrungen mit Content-Management-Systemen sind erwünscht, genau so wie schon veröffentlichte Arbeiten. Love-Woo möchte, dass der Bewerber dem Unternehmen ein Gesicht gibt und es auf die bestmögliche Art und Weise repräsentiert.

Nicht alles nur sexy

Der Job hat also auch Seiten, die weniger sexy sind. Dafür wird der Mitarbeiter mit guten Sozialleistungen belohnt, an Geburtstagen hat man frei, außerdem gibt es jährlich einen dreitägigen Mitarbeiter-Ausflug. Ob die Sextoys dabei auch eine Rolle spielen, wird nicht angegeben. Wer jetzt Lust auf den Job bekommen hat, kann sich bis zum 15. September noch bei LoveWoo bewerben. (chs)