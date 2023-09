Melbourne -Wenn es darum geht, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen sollen, dann erhitzen sich schnell die Gemüter. Nun hat die Aussage einer australischen Sexualpädagogin über das Thema Wickeln für weltweite Diskussion gesorgt. Deanne Carson erklärte in einem Interview mit dem Nachrichten-Magazin ABC News, dass man ein Baby zuerst um Erlaubnis bitten sollte, bevor man es wickelt.



Zeigen, dass die Antwort des Kindes wichtig ist

Eltern sollten mit dem Kind sprechen, erklärt Carson, und so etwas sagen wie „Ich werde jetzt deine Windel wechseln, ist das okay?“ Natürlich werde das Baby nicht sagen: „Ja, Mama, das wäre toll!“. Und doch ist sie überzeugt: „Wenn man dem Kind Raum gibt, auf seine Körpersprache achtet und wartet, bis es Augenkontakt aufnimmt, dann zeigt man ihm damit, dass seine Antwort einen Wert hat.“

Kindern vermitteln, dass ihre Grenzen zählen

Das kurze Video verbreitete sich im Netz und löste viel Aufruhr und ironische Kommentare aus. „Ich habe 15 Jahre lang die Windeln meiner sieben Kinder gewechselt und niemals hat eines etwas anderes als Nein gesagt, wenn ich gefragt habe, ob es gewickelt werden muss.“, scherzt eine Twitter-Userin. „Wenn das Kind eine dreckige Windel hat, dann sollten Eltern sie wechseln. So sorgt man richtig für sein Kind – nicht weil das Kind sein Einverständnis gegeben hat.“, schreibt eine andere.



Hinter der im ersten Moment absurd oder lustig klingenden Forderung der Sexualpädagogin steht aber ein wichtiges Thema: Nämlich, dass Kinder so früh wie möglich lernen sollen, selbst darüber zu bestimmen, was mit ihrem Körper passieren soll. Dass ihre Meinung wichtig ist, dass sie Nein sagen können und ihre Meinung respektiert wird. „Es geht darum, zuhause eine Kultur der Zustimmung zu etablieren“, sagt sie. Und das fange eben schon früh an.



Nein sagen lernen, um Missbrauch zu verhindern

Carson arbeitet für die Organisation „Body Safety Australia“, die auf die Prävention sexuellen Missbrauchs spezialisiert ist und auch an Kindergärten Schulungen zum Thema Grenzen setzen gibt. Auf den Gegenwind im Netz reagierte Deanne Carson mit einem Facebook-Post, in dem sie betont, wie häufig Kinder Opfer sexueller Gewalt werden. „Eines von drei Mädchen und einer von sieben Jungen werden sexuell missbraucht, bevor sie 18 sind. Eines von zwölf Mädchen sogar vor ihrem sechsten Geburtstag.“ Bei ihrer Arbeit vermittle sie Kindern, welche Rechte und Pflichten sie haben und bringe sie mit Menschen zusammen, die ihnen helfen könnten.



Nicht nur, um im schlimmsten Fall Missbrauch vorzubeugen, sondern auch für die kindliche Sexualentwicklung und den alltäglichen Umgang miteinander ist es wichtig, Kindern schon im jungen Alter beizubringen, eigene Grenzen zu setzen und die Sphäre anderer zu respektieren. Gerade im Kindergartenalter entdecken und erkunden Kinder ihre Körper und probieren sich in so genannten Doktorspielen aus. Sie müssen in dem Zusammenhang lernen, dass sie es ausdrücken können und sollen, wenn sie nicht angefasst werden wollen.



Auch die Wickelsituation hat etwas mit dem Respekt vor dem Körper des anderen zu tun. In Kitas ist es deswegen Teil der Pädagogik, damit einen richtigen Umgang zu finden. Zum Beispiel, das Kind zu fragen, von welcher Erzieherin oder von welchem Erzieher es gewickelt werden will.



Einfühlsame Kommunikation von Anfang an

Dass Eltern erst auf das Ja ihres Babys warten müssen, bevor sie eine stinkende Windel wechseln, das ist für viele sicherlich übertrieben. Der Gedanke dahinter, dass man früh Respekt zeigt für den Körper eins Kindes und in diesem Rahmen viel kommuniziert, ist aber auf jeden Fall ein wertvoller Gedanke.



Beunruhigend sind dagegen die extremen Reaktionen auf Carsons Post. Deanne Carson wurde öffentlich als „linke Verrückte“ beschimpft. Inzwischen hat sie sogar mehrfach Todesdrohungen erhalten und musste all ihre Social-Media-Accounts schließen. „Und all das nur, weil ich finde, dass man von Geburt an eine Kultur des Respekts und des Konsens vermitteln sollte - und dass das Windelwechseln ein gutes Beispiel ist, wie man mit einem Kind einfühlsam kommunizieren kann“, sagte sie einer australischen Nachrichtenseite.