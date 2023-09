Hannover/Bremen -Durch seinen couragierten Einsatz hat ein 18 Jahre alter Soldat am Wochenende einen Grapscher in einem Regionalzug zwischen Bremen und Hannover gestellt. Ein 28 Jahre alter Mann hatte zuvor mehrfach eine 30 Jahre alte Frau, die neben ihm saß, am Bein berührt. Als der junge Soldat dies mitbekam und ihn bat, dies zu unterlassen, schlug ihm der 28-Jährige mit der Faust ins Gesicht.

Blöd für den Angreifer, dass der 18-Jährige ein erfahrener Kampfsportler ist, der sich entsprechend wehrte und den 28-Jährigen stellen konnte. Weitere Mitfahrer riefen daraufhin die Polizei. Im Hauptbahnhof Bremen wurde der Tatverdächtige von der Bundespolizei in Empfang genommen und wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung angezeigt. Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab 1,96 Promille. (shh)