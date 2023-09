Berlin -Marlis Tepe (62) ist seit 2013 Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Zuvor hat sie als Hauptschullehrerin in Schleswig-Holstein unterrichtet.

Frau Tepe, die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) unterstützt die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“. Sie waren selbst lange Lehrerin, wie sieht das in der Praxis aus?

Es ist richtig, dass Schule auch Tatort sexueller Gewalt ist. Noch häufiger bringen Schülerinnen und Schüler jedoch die Erfahrung sexueller Gewalt aus Elternhaus und familiärem Umfeld in die Schule. Deshalb muss Schule Schutzraum für die Kinder und Jugendlichen sein. Wenn Lehrerinnen und Lehrer zu der Überzeugung kommen, dass Schülerinnen und Schüler sexuell missbraucht worden sind, müssen sie das zum Thema machen. Dabei gehört dazu, dass sie den Schülerinnen und Schülern glauben und vertrauen. Lehrkräfte brauchen Aus- und Fortbildung, um ihre Möglichkeiten zu kennen und zu wissen, wann sie sich an Fachkräfte wenden sollten. Cybermobbing ist ein relativ neues Phänomen, das das Problem noch einmal verschärft.

Erinnern Sie sich an konkrete Fälle von sexueller Gewalt?

Bei uns im Ort war ein Mann unterwegs, der Kinder mit Bonbons in sein Auto gelockt und sie missbraucht hat. Meine Schule hat reagiert, indem wir einen groß angelegten Elternabend zum Thema sexueller Missbrauch organisiert haben, also eine kleine Aufklärungskampagne starteten. Außerdem gab es Selbstbehauptungstrainings.

Marlis Tepe KAY HERSCHELMANN

Und ist etwas an der Schule selbst passiert?

Nein, diese Erfahrung habe ich an meiner Schule nicht gemacht. Aber in meiner Rolle als Personalrätin bin ich vereinzelt mit Disziplinarfällen konfrontiert worden, wenn Kollegen ein Verhältnis mit Schülerinnen eingegangen sind. Hier haben Lehrkräfte Grenzen überschritten.

Können Pädagogen am Verhalten der Schüler erkennen, dass etwas vorgefallen ist?

Man bemerkt ja, wenn Schülerinnen und Schüler sich verändern. Wenn sie beispielsweise mit selbstzerstörerischen Handlungen beginnen, sich etwa in die Haut ritzen. Das ist ein Hinweis, dass etwas nicht in Ordnung ist. Es gibt viele kleine Anzeichen, auf die Lehrerinnen und Lehrer reagieren können und herausfinden müssen, was das Kind belastet.

Und dann?

Man sollte nicht vorschnell handeln. Wenn sich ein Kind einer Lehrkraft anvertraut, muss man Ruhe bewahren, kompetente Stellen hinzuziehen und überlegen, wie man helfen kann. Fachberatungsstellen oder die Polizei, je nach Sachlage.

Gibt es auch etwas, was Eltern tun können?

Die Mehrzahl sexueller Missbrauchsfälle findet im familiären Umfeld oder im häuslichen Bereich statt. Deshalb müssen Eltern ihren Kindern deutlich machen, dass sie „nein“ sagen dürfen, und man mit ihnen auch über Dinge sprechen kann, die dem Kind unangenehm sind. Außerdem sollten sie auch aufmerksam werden, wenn sich ein befreundetes Kind verändert.

Was erhoffen Sie sich von der Initiative?

Die Initiative will zeigen, dass sexueller Missbrauch an Schulen Teil eines gesellschaftlichen Problems ist. Sie möchte aufklären und Prävention betreiben. Lehrer sollten, wenn etwas an ihrer Schule vorgefallen ist, nicht schweigen. Sexueller Missbrauch darf kein Tabuthema sein.

Wir müssen darüber sprechen, das muss selbstverständlich werden, auch wenn das eine große Herausforderung ist. Dafür muss Schule aber auch die entsprechenden personellen Ressourcen bekommen. Lehrkräfte brauchen Zeit für Aus- und Fortbildung. Zudem benötigen wir dringend mehr Schulsozialarbeiter und -psychologen.

Interview: Judith Köneke