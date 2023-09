Dallas -Die vermisste Sherin (3) ist aller Wahrscheinlichkeit nach tot.

Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen. Der Vater stellte seine dreijährige Tochter nachts zur Strafe vor die Tür, weil sie ihre Milch nicht trank.

Leiche „höchstwahrscheinlich“ von Sherin

Nun entdeckte die Polizei in Dallas eine Kinderleiche in einem Kanal ganz in der Nähe des Hauses.

Wie die „Washington Post“ mitteilte, handelt es sich bei dem Kind „höchstwahrscheinlich“ um Sherin Mathews. Eine Autopsie soll nun endgültige Klarheit bringen. Unklar bleibt jedoch, wie das Mädchen starb.

Adoptiv-Vater Wesley Mathews behauptete, gesehen zu haben, wie Sherin von Kojoten verschleppt wurde. Seine Frau bekam von dem ganzen Drama angeblich nichts mit. Sie schlief nach eigenen Aussagen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sind die Eltern unschuldig?

Bei Untersuchungen des Hauses stellte das FBI allerdings fest, dass das Familienauto mitten in der Nacht für kurze Zeit das Grundstück verlassen hat.

Kooperieren will das Paar mit der Polizei inzwischen aber nicht mehr, wie „CBS 11“ berichtet. (est)