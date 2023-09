Berlin -Der Streit über die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten geht in die Verlängerung. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg vermied bei einer Kabinettssitzung eine Festlegung ihres Abstimmungsverhaltens am Freitag im Bundesrat. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) kündigte an, man suche weiter nach einem Kompromiss – „in den nächsten Tagen und womöglich auch darüber hinaus“. Beobachter werten dies als Hinweis auf ein mögliches Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat.