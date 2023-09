Lille/Paris -Die Szenerie am Sonntag in Lille war gespannt, aber nicht außer Kontrolle: Rund 300 Fußball-Gewalttäter hatten einige der Bars am Bahnhof Flandres in Beschlag genommen, wo sie sich betranken, pöbelten und Passanten mit Gläsern Essen bewarfen. Die französische Polizei beobachtete das Schauspiel, hielt sich aber im Hintergrund. Dann machten sich vielleicht 40 Hooligans auf den Weg die Rue Faidherbe herunter zum Place General de Gaulle, wo bis dahin Tausende deutscher und ukrainischer Fans friedlich gefeiert hatten.

Die Männer gingen schnellen Schrittes, innerhalb weniger Minuten hatten sie die vielleicht 700 Meter zurückgelegt. Dann brach die Gewalt aus. Es gab Jagdszenen, wahllos griffen die Deutschen an: Ukrainer, Franzosen, auch zwei deutsche TV-Journalisten. Die Polizei griff nicht ein. „Da waren die Kollegen nicht dran“, sagte ein erfahrener deutscher Beamter später dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Da ist eine Teilgruppe stiften gegangen.“

Der Vorfall dauerte nur Minuten, es gab keine schwerer Verletzten. Die Wirkung war dennoch groß, schnell kursierten Videoaufnahmen der Attacke. Mit den schweren Krawallen von Marseille, wo sich russische und englische Gewalttäter tagelang Straßenschlachten geliefert hatten, war Lille nicht zu vergleichen. Aber die Öffentlichkeit war sensibilisiert.

Deutschen Fanmarsch falsch eingeschätzt

Dass die französische Polizei kurzzeitig den Überblick verlor, war ein Allerweltsfehler, lag offenbar aber auch an der Fehleinschätzung einer anderen Aktion deutscher Fans: Ein organisierter Marsch von rund 3000 Anhängern der DFB-Elf aus dem Stadtzentrum zum Stadion sei von den Franzosen viel zu intensiv begleitet worden: Vergleichbare Märsche sind in Deutschland üblich und in der Regel harmlos, doch die französische Polizei hatte „nichts damit anfangen“ können, sagte der deutsche Beamte. Dadurch fehlten Beamte in der Innenstadt.

Dass es abgesehen von dem einen Übergriff ruhig geblieben war, galt dennoch als eine Bilanz, mit der man leben konnte. Würde es rund um das deutsche Spiel gegen Polen am Donnerstagabend in Paris ähnlich zugehen – die Sicherheitsbehörden wären zufrieden. Die europäische Hooligan-Szene nimmt derzeit aber offenbar Abschied von ihrem sonderbaren Hobby: Bei der WM in zwei Jahren in Russland wird es niemand wagen, Straftaten zu begehen, zu groß die Gefahr, in russischem Polizeigewahrsam zu enden. Die EM 2020 wird über ganz Europa verteilt stattfinden. Zur WM 2022 in Katar werden die Sicherheitsmaßnahmen gigantisch sein – und viele Schläger von heute im Ruhestand.

„Die kennen ihre Pappenheimer“

Zehn deutsche Beamte mit genauen Kenntnissen der deutschen Gewalttäter-Szenen werden heute in Paris sein, „die kennen ihre Pappenheimer“, sagt Jan Schabacker, von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) in Duisburg, die den internationalen Datenaustausch über Gewalttäter im Fußball koordiniert. In Duisburg hat man vor der Partie im Stade de France „ein Grundrauschen“ registriert, man rechnet mit ähnlich vielen Störern wie in Lille, mindestens: „Wir wissen, dass die Szene gewillt ist, diese EM als Bühne zu nutzen.“

In einem internen ZIS-Bericht vom 27. Mai dieses Jahres, der dieser Zeitung vorliegt, konkretisieren die Experten die Befürchtungen. So müsse vor, während und nach der Begegnung mit „unmittelbar beginnenden körperlichen Auseinandersetzungen“ gerechnet werden.

„Das Verhältnis zwischen deutschen und polnischen Personen der Kategorie B/C (gewaltbereit und ausschließlich Gewalt suchend) wird traditionell als feindschaftlich eingestuft“, heißt es in der Analyse. Das hätte beispielsweise das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am 11. Oktober in Warschau gezeigt, zu dem etwa 100 bis 150 gewaltbereite deutsche Hooligans gereist seien. In der Halbzeitpause habe es einen „unerwartet ausgeführten Angriff von circa 40 polnischen Gewalttätern“ auf deutsche Fans gegeben.

Was erschwerend hinzukomme: Es bestünden „freundschaftliche Verhältnisse zwischen einigen Ultra- und Hooliganszenen deutscher Fußballvereine (u.a. Karlsruhe, Düsseldorf, Köln, Saarbrücken, Kaiserslautern und Trier) zu Gleichgesinnten französischer Vereine (u.a. Straßburg, Nancy, Paris und Metz)“. Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Gruppen zusammentun und gemeinsam beispielsweise gegen polnische Störer vorgehen.

Vorhersagen seien jedoch schwierig, Krawalltouristen organisieren sich dezentral. Man fährt zum Bahnhof, orientiert sich, trifft Gleichgesinnte. Es gibt keine Sonderzüge, keine organisierten Busreisen. Wegen der geografischen Lage wird ein Großteil der deutschen Szene über Köln anreisen. Der Bundesgrenzschutz wird in den Zügen präsent sein und auffällige Reisende womöglich zurückschicken, am Sonntag wurden 21 potenzielle Krawallmacher aus Deutschland an der Reise nach Lille gehindert. Intensive Grenzkontrollen wird es jedoch nicht geben – wegen der Hooligans sei man nicht bereit, die Freizügigkeit in Europa auszusetzen.

Maßnahmen mit langem Anlauf

Die Maßnahmen gegen potenzielle Gewalttäter laufen ohnehin schon viel länger. Auch am Mittwoch gingen Beamte von Tür zu Tür und führten so genannte Gefährderansprachen durch. „Sehen wir uns in Paris?“, fragt der Polizist, wenn er beim Schläger klingelt. 690 solcher Begegnungen hat es vor der EM gegeben, weitere folgen täglich, die Botschaft: Wir haben dich im Blick, wenn du fährst.

Hinzu kommen Meldeauflagen: Besonders schwere Fälle erhalten ein Reiseverbot, müssen sich zu festgelegten Zeiten auf einer Polizeiwache melden. Für einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Freiheitsrechte muss allerdings erwiesen sein, dass die jeweilige Person nicht nur geplant hatte, zum Spiel zu fahren. Sondern dort auch gewalttätig werden wollte. Am vergangenen Sonntag stoppte die Polizei einen Bus mit 50 Hooligans in der Kölner Südstadt. Es blieb bei der Ansprache – der Bus durfte nach Lille fahren.

Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit der deutschen und der französischen Beamten gut. Dass die Hooligan-Bedrohung angesichts der allgemeinen Terrorgefahr in Frankreich womöglich weniger intensiv behandelt worden sei, sieht Schabacker jedenfalls nicht: „Ich habe nicht den Eindruck, dass für die französischen Kollegen das eine Thema einen höheren Wert hatte als das andere.“