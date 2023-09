Das Gesetz zur Terrorismusbekämpfung durch das Bundeskriminalamt (BKA) ist in weiten Teilen verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Doch die Union und die Sicherheitsbehörden fordern neue Befugnisse im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Für den Grünen-Politiker Konstantin von Notz ist das der falsche Ansatz.

Herr von Notz, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen haben das BKA-Urteil des Bundesverfassungsgerichts scharf kritisiert, weil es Überwachungsmaßnahmen enge Grenzen setzt. Haben sie angesichts der terroristischen Bedrohung nicht Recht?

Nein. Nicht das Gericht setzt diese Grenzen, unsere Verfassung tut es. Und die Beharrlichkeit, mit der der Bundesinnenminister und Leiter oberster Sicherheitsbehörden verfassungswidrige Gesetze verteidigen, ist besorgniserregend. Die Bedenken gegen die Unverhältnismäßigkeit zahlreicher Regelungen im BKA-Gesetz sind ja nicht vom Himmel gefallen. Viele Fachleute haben genau darauf hingewiesen, als die letzte große Koalition dieses Gesetz verabschiedete. Dass wir jetzt eine hohe Rechtsunsicherheit haben, ist also nicht die Schuld des Gerichts oder der Kläger. Schuld haben diejenigen, die das offenkundig an mehreren Stellen verfassungswidrige Gesetz durchgesetzt haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie wenden sich auch gegen die Forderung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt, die Trennung von Geheimdiensten und Polizei aufzuheben. Schließlich resultiere sie aus den Lehren des Nationalsozialismus, die heute nicht mehr gelten, sagt er.

Mit dieser Argumentation kann der Arzt dem Patienten sagen: „Rauchen Sie, so viel Sie wollen, sie haben ja keinen Krebs.“ Grundgesetz und Gewaltenteilung holt man nicht aus der Schublade, wenn der Faschismus wieder da ist. Sie sind existenzielle Teile einer Mechanik, die undemokratische Entwicklungen verhindern soll. Denn die Freiheit stirbt scheibchenweise. Aus der deutschen Geschichte wissen wir leidvoll, dass man Demokratie eben auch wieder verlieren kann. Der Aufstieg der AfD, die Einschränkungen der Pressefreiheit in vielen Ländern, die Angriffe auf Verfassungsgerichte in Polen und Ungarn – all das zeigt, unsere Demokratie ist auch heute in Gefahr. Wir brauchen die Schutzmechanismen unserer Verfassung dringender denn je.

Grüner Konstantin von Notz: "Wir haben viel zu verlieren." imago/Metodi Popow

Maaßen sagt, wenn es um die Bekämpfung des Rechtsterrorismus etwa in Gestalt des NSU gehe, fordere die politische Linke stets mehr Effektivität und Durchschlagskraft. Soll heißen: Beim islamistischen Terror schweigt sie. Gibt es da eine gewisse Doppelbödigkeit?

Ich glaube, da ist Herr Maaßen ein bisschen in den 80ern stehengeblieben. Für uns Grüne ist klar: Die Bedrohung durch islamistischen Terror ist eine maximale Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit. Gerade deshalb brauchen wir eine Diskussion über erfolgreiche Strategien. Abu Ghoreib, Guantánamo und der völkerrechtswidrige Drohnenkrieg haben sicher wenig geholfen, dem internationalen Terrorismus beizukommen. Die Attentäter der letzten Anschläge in Europa waren den Sicherheitsbehörden fast ausnahmslos bekannt. Man hatte zu wenig Personal und Mittel, sie zu überwachen. Stattdessen werden weltweit die Verkehrsdaten praktisch von uns allen gesammelt, gerastert und gehortet. Da stellen sich Fragen nach Effektivität. Und es zeigt, Rechtsstaatlichkeit ist kein Störfaktor, sondern die Grundlage für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit Terrorismus. Am widersprüchlichsten ist es, wenn gesagt wird, die Terroristen greifen uns an, weil sie unsere offene Gesellschaft so hassen. Und dann ist man bereit, im Kampf gegen den Terror genau diese offene Gesellschaft zu opfern.

Immerhin wollen die Grünen mittlerweile mehr Polizei. Lernen Sie dazu?

Lernfähigkeit ist eine der einnehmendsten Eigenschaften des Menschen. In den letzten Jahren ist es zu einem massiven Aufgabenzuwachs bei der Polizei gekommen, gleichzeitig wurde Personal gestrichen. Gründe waren Technikglaube und Sparzwänge. Eine Kamera, die eine Straftat im besten Falle aufzeichnet, ersetzt aber eben nicht den ansprechbaren Polizeibeamten. Darum gilt es, die falsche Entwicklung umzukehren. Die Polizei muss personell und technisch gut ausgestattet sein.

Wenn es hier einen Anschlag geben sollte wie in Frankreich oder Belgien: Müssten Sie Ihre Bedenken dann nicht in den Wind schreiben?

Nein, auf keinen Fall. Wir müssen alles rechtsstaatlich Mögliche tun, um solche Anschläge zu verhindern und die Menschen zu schützen. Aber Deutschland ist eben keine Schönwetter-Demokratie. Wir haben die Lehren aus unserer Geschichte gelernt. Wir werden unsere Freiheitsrechte weder wegen einer Wirtschaftskrise, noch wegen eines Terroranschlags, noch wegen eines Reichstagsbrandes über Bord werfen. Wir haben viel zu verlieren.

Das Gespräch führte Markus Decker.

Das könnte Sie auch interessieren: