Moskau -Kanada bleibt König der Kufencracks: Der Titelverteidiger hat sich auch bei der Eishockey-WM in Russland die Krone aufgesetzt. Die kanadischen NHL-Stars setzten sich im ereignisarmen Finale am Sonntagabend in Moskau dank einer beeindruckenden Defensivleistung gegen Finnland mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) durch und sorgten für das insgesamt 26. WM-Gold für das Eishockey-Mutterland. Die Tore erzielten Jungstar Connor McDavid (12.) und Matt Duchene (60.) für den vor allem in der Abwehr überzeugenden Olympiasieger, der bis auf einen Titel an Rekordweltmeister Russland (27) heranrückte.



Titelverteidiger Kanada hat ein ereignisarmes Finale der Eishockey-WM gegen Finnland gewonnen.

Gastgeber Russland holte zuvor im Spiel um Platz Drei Bronze.

Der WM-Gastgeber hatte sich wenige Stunden zuvor den Frust über den bitteren Halbfinal-K.o. gegen Finnland von der Seele geschossen und sich mit Bronze getröstet. Russland setzte sich im Spiel um Platz drei gegen die USA mit 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) durch.



Finnlands Triple-Hoffnung geplatzt

„Das war ein Erfolg für die Fans, unsere Familien und für uns“, sagte NHL-Superstar Alexander Owetschkin. Die Finnen scheiterten mit der ersten Turnierniederlage an ihrer historischen Chance, nach den WM-Titeln in diesem Jahr bei der U20 und U18 als erste Nation das Titel-Triple perfekt zu machen.



Der Kanadier Mark Stone (in Rot) kämpt mit dem Finnen Esa Lindell um den Puck. dpa

Für den Kanadier Corey Perry zahlte sich der WM-Sieg dagegen gleich doppelt aus: Der Stanley-Cup-Gewinner von 2007 und zweimalige Olympiasieger (2010 und 2014) zog als 27. Mitglied in den „Triple-Gold-Club“ ein. Im letzten Jahr war diese Ehre dem diesmal abwesenden Superstar Sidney Crosby zuteil geworden.



Draisaitl-Kollege trifft

Auch Torschütze McDavid schrieb sich in die Geschichtsbücher ein. Der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers ist mit 19 Jahren der jüngste Spieler, der die Weltmeisterschaften bei den Profis, der U20 und der U18 gewonnen hat.



Während sich Russland und die USA im „kleinen Finale“ ein munteres Scheibenschießen lieferten, war der Druck bei den Endspielteilnehmern deutlich spürbar. Beide Teams legten viel Wert auf ihre Defensivarbeit, die hohe Intensität ging meist auf Kosten des attraktiven Spiels. Auch Könner wie das 18 Jahre alte finnische Ausnahmetalent Patrik Laine, der bei seiner ersten „großen“ WM auf Anhieb zwölf Scorerpunkte erzielte und als Kandidat auf den Nummer-1-Pick im nächsten NHL-Draft gilt, konnten nur selten offensive Akzente setzen.