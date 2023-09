Berlin -Wer die Abschiedserklärung von Sigmar Gabriel gelesen hat, muss sagen: Das hat Stil. Der jetzt nur noch für wenige Tage geschäftsführende Außenminister schreibt, er habe 18 Jahre lang die Möglichkeit gehabt, für das Land und für die SPD in leitenden Funktionen zu arbeiten. „Es war eine spannende und ereignisreiche Zeit, die mir große Chancen und Erfahrungen eröffnet hat“, befindet Gabriel. Die seien weit über das hinausgegangen, was er sich als junger Mensch erträumt habe. Dafür empfinde er Dankbarkeit.

Gabriel, so scheint es, hat etwas gelernt. Als er nach den Koalitionsverhandlungen erfuhr, dass Martin Schulz ihn als Außenminister ablösen will, wütete er noch – als sei das Außenministeramt ein Besitz, den ihm keiner wegnehmen dürfe. Er schreckte beim Nachtreten noch nicht mal davor zurück, seine kleine Tochter Marie ins Spiel zu bringen. Die habe ihm gesagt: „Du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als der Mann mit den Haaren im Gesicht.“

Nicht ohne Risiko, aber dennoch richtig

Jetzt ist klar: Beide Alphatiere oder auch – wie Martin Schulz sich selbst und Gabriel einmal nannte – „Emotionsbrötchen“ sind raus. Fraktionschefin Andrea Nahles und der kommissarische Parteichef Olaf Scholz wollen Gabriel nicht mehr im Kabinett dabeihaben. Das ist angesichts der Beliebtheit Gabriels in der Bevölkerung nicht ohne Risiko für das neue Führungsduo der SPD. Aber es ist dennoch richtig.

Sigmar Gabriel hat im vergangenen Jahr zwei Dinge bewiesen: Erstens – das kann ihm keiner nehmen – dass er den Job des Außenministers gut beherrscht. Er hat Deutschland würdig vertreten und dort, wo sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier oft verschwurbelte Sätze sprach, zu einer klaren Sprache gefunden. Das war wohltuend. Zweitens hat er aber auch unter Beweis gestellt, dass er nicht in der Lage ist, sich als Minister allein auf sein Amt zu konzentrieren – und den oder die SPD-Vorsitzende seine Arbeit machen zu lassen.

Einen innerparteilichen Querulanten als Außenminister kann sich die SPD nicht mehr leisten

Gabriel, der nach siebeneinhalb Jahren als erfolgloser SPD-Chef an Schulz übergeben hatte, war stets der Meinung, eigentlich immer noch der beste Vorsitzende zu sein. So stahl er Schulz im Wahlkampf immer wieder – mal absichtlich, mal unabsichtlich – die Show. Auch der künftigen Parteichefin Andrea Nahles und Vize-Kanzler Olaf Scholz wäre er garantiert immer wieder in die Parade gefahren. Zumal Gabriel offenbar nie eingesehen hat, dass er selbst einen gehörigen Teil an Mitschuld an der Krise der SPD trägt. Mit zwei Sturzgeburten für die Kanzlerkandidaturen von Peer Steinrück und Martin Schulz, die am Ende jeweils im Chaos mündeten. Und mit seiner Neigung, inhaltlich oft Flip-Flop zu spielen, statt einmal mehr als drei Tage bei einer Haltung zu bleiben.

Gabriels Unberechenbarkeit und seine Ego-Touren hätten für die SPD aller Voraussicht nach den größten Schaden verursacht in einer Zeit, in der die SPD um ihr Überleben kämpft: Die Partei muss noch einmal als Juniorpartner der Union mitregieren und gleichzeitig ihr eigenes inhaltliches Profil schärfen. Es wird schwierig genug, dabei glaubwürdig zu bleiben. Einen Außenminister mit ständigem Potenzial zum innerparteilichen Quertreiben kann die SPD sich jetzt nicht leisten.

Als Teamführer gescheitert

Als Andrea Nahles in den vergangenen Woche sagte, die SPD-Minister müssten als Team funktionieren, hat sie einen Hinweis gegeben, dass und warum sie nicht mehr mit Gabriel plant. Gabriel ist als Teamführer gescheitert, in ein Team einordnen kann er sich offenbar nicht. Und seine Beliebtheitswerte? Die kann schnell auch ein anderer Außenminister haben, wenn er sich nicht blöd anstellt. Das haben, außer Guido Westerwelle, noch so ziemlich alle geschafft. Und: Vor seiner Zeit als Außenminister war Gabriel ja selbst so unbeliebt, dass es kaum zum Aushalten war.

Nahles und Scholz dürfen jetzt in der Aufstellung spielen, die sie wollen. Damit liegt dann auch die Verantwortung für Gelingen und Scheitern allein bei ihnen. Das ist eine Klarheit, die der SPD gut tut in Zeiten, in denen für sie sonst so ziemlich alles unklar ist. Es ist mutig und klug, dass Nahles und Scholz sich gegen Gabriel entschieden haben. Jetzt müssen die beiden liefern.