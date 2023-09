Auf seiner Nordafrika-Reise lobte Vizekanzler Sigmar Gabriel den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah Al-Sisi als „beeindruckenden“ Präsidenten.

Mit dieser Äußerung erntet er starke Kritik seitens der Grünen.

Mit Äußerungen auf seiner Nordafrika-Reise hat Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Debatte über den Umgang mit den autoritär regierten Staaten der Region ausgelöst. „Es mag ja folgerichtig sein, dass der Wirtschaftsminister eine Wirtschaftsdelegation mitnimmt, wenn er nach Ägypten reist“, sagte etwa der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, dieser Zeitung. „Mit den Regierungsvertretern muss er dann aber auch über Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung sprechen und nicht nur helfen, Geschäfte anzubahnen.“

Gabriel besucht seit Sonntag zuerst Ägypten und dann Marokko. Nach einem Gespräch mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah Al-Sisi hatte er zu einheimischen Journalisten gesagt: „Ich finde, Sie haben einen beeindruckenden Präsidenten.“

Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschafter und Presse beklagen sich dagegen über Gängelung durch Al-Sisi, der nach einem Militärputsch gegen den demokratisch gewählten islamistischen Präsidenten Mursi an die Macht gekommen war. Zehntausende Oppositionelle sitzen in Haft. Auch Grünen-Chef Cem Özdemir sagte: „Ich weiß nicht, was Herrn Gabriel beeindruckt hat an Präsident Sisi – ist es die Folter, ist es die Unterdrückung, ist es die Zensur, ist es der Umgang mit deutschen Stiftungen?“ Die Bundesregierung begegne Autokraten wie Al-Sisi oder auch dem türkischen Präsidenten Erdogan mit Unterwerfungsgesten statt mit Kritik.

Gabriel hatte zuvor Kritik geübt

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte derweil am Montag, Deutschland habe großes Interesse an wirtschaftlicher Stabilität in Ägypten. Für die Bundesregierung sei das Land trotz der kritikwürdigen Verstöße gegen Menschenrechte von „hoher strategischer Bedeutung“, etwa zur Stabilisierung Libyens. Gabriels Sprecher betonte, der Minister habe „unmissverständlich und sehr deutlich“ Kritik geübt. Das Lob bezöge sich nur auf das „sehr offene Gespräch über die Probleme in Ägypten“ mit Al-Sisi.

Auch der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD, Frank Schwabe, verteidigte seinen Parteichef. „Gabriel hat in Saudi-Arabien und anderswo bewiesen, dass er sehr wohl klare Worte zu Menschenrechtsfragen findet“, sagte Schwabe dieser Zeitung. Er betonte, dass die Lage der Menschenrechte in Ägypten heute schlimmer sei als unter dem Ex-Präsidenten Mubarak. „Gerade deshalb sind Kontakte zu diesen Staaten wichtig, aber mit klarem Aussprechen dessen, was ist.“

Tatsächlich hatte Gabriel sowohl in Ägypten, als auch früher in Saudi-Arabien, vor der Presse Menschenrechte angemahnt. Berichte über Folter und Verfolgung „machen uns große Sorgen und schaden auch dem Image Ägyptens“, sagte er in Kairo.

Gabriels nächste Station ist Marokko

Der Grüne Nouripour nennt das eine „alibihafte Kritik, auf einer Pressekonferenz zu sagen: Al-Sisi, du bist ein guter Typ, aber pass besser auf dein Image auf“. Zwar müsse man mit allen reden und auch mit zweifelhaften Staaten kooperieren. „Wir dürfen uns aber nicht darin einrichten und es nur floskelhaft vor der Presse anprangern“, so Nouripour. Wichtig sei, von der Regierung im direkten Gespräch Änderungen im Handeln und in den Strukturen einzufordern und diese zur Bedingung für weitere Wirtschaftsbeziehungen zu machen.

Am Mittag reist Gabriel nach Marokko weiter und trifft da König Mohammed VI.. In dem Land sei vieles besser, so Nouripour, doch gebe es Probleme im Familienrecht und bei Presse- und Meinungsfreiheit. Gabriel hatte zuletzt jedoch eher die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber eingefordert und mit deutscher Entwicklungshilfe verknüpft.

Nouripour warf der Regierung deshalb eine „panikgetriebene“ Politik im Zuge der Flüchtlingsfrage vor: „Alle möglichen Politikfelder werden durchgeschüttelt, Prinzipien über Bord zu geworfen, die Linien unserer Außenpolitik infrage gestellt: Das muss einen schon besorgen.“