Berlin -Immerhin - soviel ist klar: „Natürlich wird der Kanzlerkandidat nicht auf dem Parteitag aus der Torte springen.“ Das klingt erfrischend unkonventionell. Und trotzdem wirkt Katarina Barley an diesem Dienstag etwas genervt. Schon wieder muss die SPD-Generalsekretärin statt über Inhalte über die K-Frage reden, obwohl ihre 20-Prozent-Partei vom Kanzleramt derzeit nicht einmal träumen kann. Und wieder wird es ihr nicht restlos gelingen, die Gerüchte, Unsicherheiten und Nervositäten um Parteichef Sigmar Gabriel auszuräumen.

Seit Wochen schon herrscht Unklarheit darüber, ob Sigmar Gabriel Kanzlerkandidat der SPD wird.

Anfang Mai hatten Medien berichtet, dass er zurücktreten wolle - dies hat sich jedoch als Falschmeldung herausgestellt.

Erst sollte der 56-Jährige angeblich am 9. Mai zurücktreten, was sich als fette Zeitungs-Ente entpuppte. Dann schwärmte Gabriel selbst von einer Urwahl, wofür sich aber leider keine Bewerber finden. Schließlich hieß es, der SPD-Chef könne bei weiter fallenden Umfragewerten das Amt des Wirtschaftsministers hinschmeißen, um gegen die große Koalition in die Wahlschlacht zu ziehen, was viele, aber keineswegs alle in der Parteispitze für ziemlichen Wahnsinn halten.

Verwirrungen um die Kandidatur

Die jüngste Verwirrung wurde ungewollt von Barley ausgelöst, als sie am Montag sagte, der SPD-Kanzlerkandidat solle erst nach den nordrhein-westfälischen Landtagswahlen im Mai 2017 gekürt werden: „Das ist nach wie vor der Plan.“ Nicht nur in NRW schrillten die Alarmglocken. Ein von der K-Frage überlagerter Landtagswahlkampf wäre der Horror für die Genossen an Rhein und Ruhr. „Spätestens Anfang 2017“ müsse die SPD einen Kandidaten haben, verwies prompt SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel auf frühere Verabredungen. Das sei kein Widerspruch, betonen nun beide: im einen Fall gehe es um die Nominierung, im anderen um die formelle Krönung auf einem Parteitag.

Ein Streit um Worte? Mag sein. Sicher haben die Medien manche Debatte über die angeschlagene SPD mit befeuert. Aber fast immer finden sich die Stichwortgeber in der Partei. Und selbst Mitglieder des Führungszirkel trauen sich oft nicht, wilde Spekulationen definitiv auszuschließen. Zu instabil ist die Lage. Und zu sprunghaft hat sich Gabriel vielfach gezeigt.

Gabriel will offenbar SPD-Chef bleiben

Im Augenblick allerdings scheint der Parteichef mit sich im Reinen zu sein. Präsidiumsmitglieder erlebten ihn bei einer Klausur am Montag selbstbewusst. Der Eindruck ist: Er hat sich entschlossen, trotz aller Widrigkeiten SPD-Chef zu bleiben. Dafür spricht auch, dass er mit Barley, der neuen Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert und seinem langjährigen Weggefährten Tobias Dünow als Kommunikationschef im Willy-Brandt-Haus eine kämpferische Kerntruppe für die Kampagne installiert hat.

Weniger sicher sind selbst Spitzen-Genossen, ob Gabriel als Kanzlerkandidat antreten will. Die Idee, an seiner Stelle etwa den EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz ins Rennen zu schicken, stößt zwar bei mächtigen SPD-Granden wie dem Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz auf Widerstand. Beerdigt scheint sie aber noch nicht. Und auch wenn Gabriel selbst anträte, gäbe es zwei Varianten: mit oder ohne Ministeramt. Vorerst spielt der SPD-Chef auf Zeit. Doch in der Parteispitze wächst der Druck: Im Grunde, heißt es, müsse bereits im Herbst intern geklärt sein, mit welcher Formation die Partei nächstes Jahr in die Schlacht ums Kanzleramt zieht.

