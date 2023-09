Berlin -Es wirkte wie ein gedankenlos hingeworfener Satz, mit dem SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann auf die Frage nach dem Kanzlerkandidaten seiner Partei antwortete. Die übliche Antwort der Genossen lautet: Die Personalie wird Anfang nächsten Jahrs geklärt. Am Dienstag der vergangenen Woche aber sagte Oppermann: "Wir werden diese Frage Anfang nächsten Jahres entscheiden – vielleicht auch schon ein bisschen früher." Mancher Zuhörer schreckte auf. Nein, Nein, versicherte man eilig überall in der SPD, das habe gar nichts zu bedeuten.

Vielleicht ist es aber ganz anders. Ein weiteres Indiz deutet darauf hin, dass tief im Hintergrund der SPD die Strippenzieher dabei sind, den Boden für eine möglichst rasche Ausrufung von Sigmar Gabriel zum Kandidaten zu bereiten. Drei Tage nach Oppermanns vermeintlichem Versprecher veröffentlichte nämlich der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion, Norbert Römer, einen Gastbeitrag auf dem weithin unbekannten „Blog der Republik“. Dort blieb er fast eine Woche unbemerkt, bis ihn am Donnerstagmorgen die „Süddeutsche Zeitung“ zum Aufmacher mit dem Titel „Ein Plädoyer für Sigmar Gabriel“ macht.

Römer ist mächtig in seiner Partei

Um den Text einordnen zu können, muss man wissen, wer Römer ist: der wohl einflussreichste Mann hinter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in der NRW-SPD. Und die NRW-SPD ist mit Abstand der mächtigste Landesverband der Genossen. In Nordrhein-Westfalen stehen im Mai 2017 Landtagswahlen an. Deren Ausgang wird die Bundestagswahl maßgeblich beeinflussen. Es ist also richtig wichtig, was Römer sagt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Sigmar Gabriel spricht die Sprache der Menschen, er duckt sich nicht weg“, beginnt die Eloge. Nach ein paar weiteren Freundlichkeiten erklärt Römer direkt: „Ich halte Sigmar Gabriel ohne Abstriche für geeignet, der nächste Kanzler zu werden.“ Am Ende dann schließt der Genosse aus dem Revier: „Sigmar Gabriel kennt unser Land und die Menschen mit ihren Problemen. Deswegen ist er der richtige Mann für die SPD.“

Umfragewerte stabil

Deutlicher kann die Ausrufung eines Kandidaten kaum ausfallen. Sie kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Zwar dümpelt die SPD unverändert in den Umfragen weit unter 25 Prozent. Aber ihre Werte sind zuletzt – anders als die der Union – nicht weiter gefallen. Eine gewisse Stabilisierung scheint also erreicht. Zugleich konnte die Partei – trotz desaströser Verluste in der Hauptstadt – ihre Ministerpräsidentenposten in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verteidigen. Gabriel hat es durch geschicktes Taktieren geschafft, die Mehrheit seiner Partei im Streit um das Freihandelsabkommen Ceta auf seine Seite zu ziehen. Das hat ihm ein paar anerkennende Kommentare eingebracht.

Aus ganzem Herzen überzeugt sind trotzdem nicht viele Genossen von ihrem Parteichef. Sie erinnern sich an seine wechselnden Positionen in der Grexit-Debatte, ärgern sich über seinen Schlingerkurs bei Rot-Rot-Grün oder werfen ihm unbedachte Äußerungen vor, mit denen er die Gefahr der Altersarmut im Frühjahr unnötig dramatisierte. Doch die Zeit wird knapp. „Das Window of Opportunity für einen anderen Kandidaten schließt sich“, sagt ein Genosse, der Gabriel eigentlich für ungeeignet als Kanzlerkandidat hält.

Putsch gegen Gabriel wird unwahrscheinlich

Vor allem die wichtigen Wahlen in NRW sprechen gegen einen Putsch, der die ganze Partei in Aufruhr versetzen würde. Auch fehlt nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin dazu der Anlass. Und weder Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, noch Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz drängen angesichts der überschaubaren Erfolgsaussichten auf den Schleudersitz.

Also läuft die Sache derzeit ziemlich eindeutig auf Gabriel zu. Vor allem den Genossen in NRW wäre es lieb, wenn die Entscheidung möglichst früh und mit klarem Abstand zu ihrer Landtagswahl fallen würde. Dazu bereiten Oppermann und Römer offensichtlich den Boden vor. Im Umfeld des SPD-Präsidiums hält man eine Kür dann noch vor Weihnachten für sehr gut möglich.

Einen weiteren Schritt dahin könnte Gabriel am heutigen Donnerstag tun. Da stellt Ex-Kanzler Gerhard Schröder ein Buch über den verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt vor. Der hatte seinerzeit über den Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück gesagt: „Er kann es!“. Vielleicht äußert Schröder ja etwas Ähnliches über seinen niedersächsischen Landsmann Gabriel.

Das könnte Sie auch interessieren: