Dortmund -Nach dem Fund eines Rucksacks am Dortmunder Stadion hat die Polizei am Samstag vorsichtshalber einzelne Ausgänge des Signal-Iduna-Parks gesperrt. Der Rucksack sei kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim an einem Fahrradparkplatz entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Die Dortmudner Polizei meldete über Twitter, dass das Stadion nun leer sei und ein Entschärfer den Ort und den gefundenen Rucksack überprüfe.

Das Stadion ist leer. Hat gut geklappt.

Entschärfer ist vor Ort und prüft nun den Gegenstand.#bvbtsg — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) May 6, 2017

Polizei gibt Entwarnung

Der eingesetzte Entschärfer gab später „grüne

Info am #Westfalenstadion:

Alle Sperrungen gerade aufgehoben! Entschärfer gibt grünen Licht.

Kommen Sie weiter gut nach Hause! Vielen Dank! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) May 6, 2017

Trotz mehrerer Stadiondurchsagen habe sich kein Besitzer gemeldet. Der Inhalt sei bislang nicht bekannt. Vorsichtshalber sei die Umgebung abgesperrt worden.

Borussia Dortmund meldete über seine Homepage, dass ein Fahrradparkplatz gesperrt wurde, sowie eine Annahmestelle von Gegenständen, die nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen.

Die Polizei lobte die Fußballfans für ihr diszipliniertes Verhalten. Mit Lautsprecherdurchsagen und über Twitter hatte die Polizei die Zuschauer über die Situation informiert und um Geduld gebeten, weil es beim Verlassen des Stadions zu Verzögerungen kommen könne. (dpa/mab)

