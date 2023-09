Silvester ist ja wie Rosenkohl: Entweder man liebt es – oder man kann es nicht leiden. Und da sich die Fraktion der Silvester-Hasser in diesen Tagen immer wieder rechtfertigen muss, haben wir hier einmal gute – und nicht immer ganz ernst gemeinte – Gründe gesammelt, die eine Absage zur „Silvester-Sause“ („Sause“ – allein das Wort schon…) rechtfertigen.

Zu hohe Erwartungen

Die Erwartungshaltung, an diesem einen Abend die Party des Jahres erleben zu müssen, erstickt jede möglicherweise aufkommende Stimmung im Keim.

Aus der Zeit gefallener Aberglaube

An Marzipanschweine, Kleeblätter und Schornsteinfeger als Glücksbringer zu glauben, ist irgendwie so 80er.

Mehr Ehestreit

Man kann so viel falsch machen! Da geht der Partner um kurz vor Mitternacht auf die Toilette – zack, ist die Ehefrau beleidigt, weil es mit dem Kuss um Punkt Zwölf nicht hingehauen hat. Oder noch schlimmer: Wenn der Sekt aus Versehen warm ist…

Aufgedrehte Kinder

Die Kinder werden von der ganzen Feierei ganz aufgedreht – und am Ende sind alle genervt. Dann doch lieber zu Hause bleiben.

Umweltschäden

Die Böllerei pustet Feinstaub und Treibhausgase in die Luft und macht den Kater am nächsten Tag nur noch schlimmer.

Volle Ambulanzen

Das Personal in den Krankenhäusern freut sich auch, wenn weniger Menschen Silvester feiern. Das hieße nämlich auch: Weniger Alkoholvergiftungen und Brandwunden.

Beschränktes Bleigießen

Beim Bleigießen kann doch eh keiner die Figur wahrhaftig erkennen.

Durchdrehende Tiere

Viele Haustiere drehen in der Nacht durch. Ist ja klar, mit ihrem empfindlichen Gehör nehmen sie das Knallen (der Korken und Raketen) viel stärker wahr als wir – und geraten in Panik.

Silvester braucht doch echt keiner!

Hach, könnte man Silvester doch einfach verschlafen! imago/Enters Lizenz

Echte Sauerei

Das Glitzer-Konfetti bekommt man NIE mehr aus den Sofa-Ritzen.

Fiese Vergleiche

Das Problem, dass an diesem Abend alle gleichzeitig feiern ist: Man hat immer das Gefühl, dass alle anderen gerade die viel coolere Party erleben. Wie anstrengend!

Zäher Käse

Wem schmeckt eigentlich der zähe Käse aus dem Fondue-Topf so wirklich?

Endlos-Wiederholung

Same procedure as every year.

Gebrochene Vorsätze

Diese Vorsätze, die man eh bricht! Man nimmt sich an diesem Abend lauter Sachen fürs nächste Jahr vor, dabei geht am nächsten Tag genauso die Sonne auf, wie am Tag zuvor.

Unnützes Frieren

Man steht in viel zu kurzen Kleidern viel zu lang draußen, um die Chinaböller der Nachbarsjugend zu bestaunen.

Happy End

Aber da wir so negativ ja nicht mit dem Jahr abschließen wollen. EIN Positives hat Silvester dann ja doch: Die „2016 ist doof“-Rufer können endlich ihren Twitteraccount wieder mit neuen Hashtags statt dem vermeintlich obligatorischen #fuck2016 füllen...

