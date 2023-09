Köln -Am Donnerstag geht’s wieder los. Nur drei Tage (29.-31. Dezember) bleiben den Privat-Feuerwerkern in Deutschland dann, um sich für die Silvesterböllerei zu munitionieren. So preußisch restriktiv ist der Verkauf der Knallkörper sonst nur noch in den Niederlanden geregelt.

Anderswo in Europa begegnet man dem Feuerwerk eher mit levantinischer Lässigkeit. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals netzsieger.de hervor, das 15 europäische Länder unter die Lupe genommen hat. Ganzjährig gestattet ist der Verkauf unter anderem in Österreich, Frankreich, Polen, Belgien, Spanien und Italien. In Großbritannien sind die Böller außer an den sechs letzten Tagen unseres Kalenders auch jeweils drei Tage vor dem indischen und chinesischen Neujahrsfest zu haben – eine nette multikulturelle Geste der Insulaner.

Auch große Unterschiede beim „Zündungszeitraum“

Sehr unterschiedlich geregelt ist in Europa auch der „Zündungszeitraum“. In Deutschland sind es genau 48 Stunden (jeweils ganztägig an Silvester und Neujahr). In Norwegen, Finnland und den Niederlanden sind es hingegen nur spaßfreie acht Stunden (jeweils beginnend um 18 Uhr am Silvesterabend). Landestypisch konfus stellt sich die Lage in Italien dar: Hier darf im Prinzip ganzjährig gefeuerwerkt werden – es sei denn, man lebt in einem von insgesamt 850 Dörfern und Städten, die das Böllern verboten haben, dem Tierschutz zuliebe.

In Frankreich und in der Schweiz gibt es zwei Zeitfenster für Feuerwerksfreunde, und zwar außer Silvester am jeweiligen Nationalfeiertag (14. Juli und 1. August). Überhaupt keine Einschränkungen gibt es nur in Spanien. In Belgien und in der Tschechischen Republik ist das Verkaufen und Abschießen von Feuerwerk zwar das ganze Jahr über erlaubt. Ausgenommen davon sind allerdings die Innenstädte in Brüssel und Prag.