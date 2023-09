Berlin -Ist es nun zu schaffen oder nicht? CSU-Chef Horst Seehofer hat im Streit um die Flüchtlingspolitik mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch einmal kräftig nachgelegt. „So wie bisher schaffen wir das nicht", sagte der bayrische Ministerpräsident der „Bild am Sonntag“. Analysen der Sicherheitsbehörden hätten ihn zu der Erkenntnis gebracht, dass die Problemlage „ernst ist und wir in puncto Sicherheit besser werden müssen."

Für die Grünen ist das Gerede des bayerischen Ministerpräsidenten inakzeptabel. „Horst Seehofers kleingeistige Absage an mutige Integrationspolitik ist eine Ohrfeige für Schutzsuchende und unsere offene Gesellschaft gleichermaßen“, sagte Grünenvorsitzende Simone Peter am Sonntag der DuMont Hauptstadtredaktion in Berlin. „Statt immer weiter Ressentiments zu schüren, sollte er Zuversicht ausstrahlen und endlich daran mitwirken, dass die Integration von Flüchtlingen zur Chance für uns alle wird."

Noch bis vor anderthalb Wochen hatte zwischen CDU und CSU eine Art Schweigegelübde zum weltberühmten Merkel-Satz gegolten. Aber das ist vorbei nach den Anschlägen und Morden von Würzburg, München und Ansbach bei denen auch Flüchtlinge Täter waren.

Nicht nur Grünen kritisieren Seehofer

Seitdem lodert der Streit wieder hell auf. Und wieder soll nach Seehofers Willen alles verbessert und beschleunigt werden, vor allem die Arbeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. „Über einen längeren Zeitraum kamen Flüchtlinge in unser Land, ohne dass sie hinreichend geprüft wurden", sagte er der Bild am Sonntag. Das müsse angesichts der Sicherheitslage endlich aufgearbeitet werden. „Wir müssen wissen, wer für uns ein Sicherheitsrisiko darstellt."

Auch die Bundeswehr solle ran, wenn der Schutz der Bevölkerung es erfordlich mache. „Wir wollen eine Rechtsgrundlage für den Einsatz der Bundeswehr im Innern", sagte Seehofer. „Es ist bayerische Mentalität, Dinge durchzusetzen, die wir für richtig halten."

Nicht nur die Grünen halten das für Unfug. Auch die CDU warnt Seehofer, den alten Krach um die Flüchtlingspolitik neu aufzuwärmen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, stellvertretender CDU-Chef, sagte der Heilbronner Stimme: „Mein Wunsch und meine Hoffnung wären, dass man aus Fehlern der Vergangenheit lernt. Eine große Lehre, die man eigentlich hätte ziehen sollen, heißt: Am allermeisten schadet CDU und CSU ein Streit zwischen CDU und CSU." Niemand habe je bestritten, so Strobl, dass „wir vor großen Herausforderungen stehen." Die Politik dürfe aber nicht kapitulieren. Strobl sagte, er sei überzeugt, „dass wir nicht scheitern".

Zu den wackersten Verteidigern der Merkel-Politik gehört die SPD. „Ich finde es völlig deplatziert, den alten Streit aus der Flüchtlingskrise wieder aufzuwärmen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der Bild am Sonntag. „Jeder muss aufpassen, dass er dem IS nicht auf den Leim geht und Muslime, Flüchtlinge und Terroristen in einen Topf wirft."

Eine Grundgesetzänderung für einen Einsatz der Bundeswehr im Innern lehnte Oppermann „strikt ab". Bei den Haushaltsberatungen werde die SPD mehr Stellen bei der Polizei durchsetzen. Über die Folgen des Flüchtlingszuzugs und die Sicherheitslage müsse man sprechen. Aber, so Oppermann: „Wir dürfen das nicht vermischen."