Dortmund -Marcel Schmelzer hat sich per Videobotschaft an die Fans von Borussia Dortmund gewandt und die Ausschreitungen am vorigen Samstag verurteilt. „Wir Spieler sind entsetzt über das, was passiert ist. Denn so etwas kennen wir gar nicht von euch“, sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch kurz vor dem Anpfiff des Pokal-Achtelfinales gegen Hertha BSC.

Kapitän sprach Betroffenen sein Mitgefühl aus

Im Namen der Mannschaftskollegen sprach Schmelzer den Opfern in einer über die Stadionleinwände übertragenen kurzen Rede sein Mitgefühl aus: „Wer mich kennt, weiß, dass ich es mag wenn es manchmal hitzig wird - während des Spiels und rein sportlich. Aber am Samstag sind Menschen zu Schaden gekommen. Das verurteilen wir als Mannschaft. Wir entschuldigen uns dafür, was passiert ist.“

Die meisten Zuschauer quittierten die Ansprache mit Applaus. Einige Fans auf der Südtribüne störten sie jedoch durch Gesänge.

Gewalt-Exzesse vor Spiel gegen RB-Leipzig

Vor dem Bundesliga-Spiel des BVB am Samstagabend gegen RB Leipzig hatten gewalttätige BVB-Anhänger die Gäste-Fans, darunter auch Kinder, mit Steinen, Flaschen und Dosen beworfen. Dabei wurden sechs Zuschauer und vier Polizisten verletzt. Zudem waren auf der Südtribüne des Stadion zahlreiche Spruchbänder mit beleidigenden Kommentaren zu sehen. (dpa)

