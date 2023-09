Stockholm -Der Handel mit Waffen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Rüstungsverkäufe zwischen 2011 und 2015 seien im Vergleich zu den fünf Jahren davor um 14 Prozent gewachsen, teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri am Montag mit. Zuvor war der Markt über rund 20 Jahre geschrumpft.

Im weltweiten Rüstungsgeschäft stehen die USA vor Russland und China mit Abstand an der Spitze, gefolgt von China, Frankreich und Deutschland. Die USA bauten im Zeitraum 2011 bis 2015 ihren weltweiten Marktanteil auf 33 Prozent aus. In den Jahren zwischen 2006 und 2010 hatte dieser Anteil noch bei 29 Prozent gelegen.

Dabei verfügen die USA laut Sipri über die meisten unterschiedlichen Kunden. Die USA hätten in den vergangenen fünf Jahren große Rüstungsgüter an 96 Staaten verkauft oder ihnen übergeben. Zudem habe die US-Verteidigungsindustrie große Exporte in Vorbereitung, darunter 611 Kampfflugzeuge F-35 für neun Länder.

Größte Abnehmer sind Indien und Saudi-Arabien

Auch Russland hat am Rüstungsmarkt mit 25 Prozent der weltweiten Exporte den Angaben zufolge hinzugewonnen. Dabei sei die Entwicklung in den Jahren 2014 und 2015 wegen der westlichen Sanktionen gegen das Land infolge des Ukraine-Konflikts nicht so gut gewesen. Doch exportiert Russland demnach mehr nach Indien als die USA.

China bleibt weiter auf Platz drei der Waffenexporteure, obwohl es seine Ausfuhren noch einmal erheblich um 88 Prozent steigerte. Auf Platz vier und fünf folgen Frankreich und Deutschland. Die größten Abnehmer von Waffen sind Indien und Saudi-Arabien. (afp)