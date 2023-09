Couva -Sensationell sind die USA in der Qualifikation zur Fußball-WM in Russland gescheitert. Das Team um die Bundesligaprofis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Bobby Wood (Hamburger SV) ließ sich das fast schon sicher geglaubte WM-Ticket durch ein blamables 1:2 (0:2) am finalen Spieltag bei Schlusslicht Trinidad und Tobago noch aus den Händen reißen. Besonders ärgerlich: Ein Skandal-Tor trug zum Scheitern der US-Boys dazu.



Vom Patzer des US-Teams profitierte Panama, das sich dank eines „Phantom-Tores“ erstmals für eine WM-Endrunde qualifizierte. Der Skandal erinnert stark an Thomas Helmers „Phantom-Tor“ von 1994 im Trikot von Bayern München. Der Ball von Torschütze Gabriel Torres wurde klar vor der Linie geklärt, anschließend stocherte Blas Perez im Fallen den Ball deutlich am Pfosten vorbei. Trotzdem entschied der Schiedsrichter auf Tor.

Legt der US-Verband Protest ein?

Ob der US-Verband dagegen Protest einlegt, war zunächst offen. Rein sportlich war für die USA der 1:2-Anschlusstreffer durch BVB-Jungstar Pulisic (49.) selbst für eine Playoff-Teilnahme zu wenig.



Zum ersten Mal seit 1986 findet damit im kommenden Jahr in Russland eine WM-Endrunde ohne die USA statt. Bei den beiden vorangegangenen Weltmeisterschaften in Südamerika und Brasilien hatten die Amerikaner jeweils den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

Auf Platz drei in der Gruppe von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik kletterte Panama, das beim 2:1 gegen Costa Rica allerdings von einem eigentlich irregulären Treffer profitierte. (mbr/sid)