Köln -Hässlicher Zwischenfall in Skandinavien: Während der schwedischen Erstligapartie zwischen Jönköpings Södra IF und Östersund FK stürmte ein maskierter Hooligan auf das Feld und schlug dem Östersund-Torhüter Aly Keita ins Gesicht. Keita sank nach einem Faustschlag zu Boden und konnte anschließend nicht mehr weiterspielen.

Torwart Aly Keita ging nach dem Faustschlag zu Boden. dpa

Nur durch das schnelle Handeln der anderen Spieler und Ordner konnte Schlimmeres verhindern werden. Ein Security-Mann rang den Hooligan mit Anlauf nieder. Dieser wurde abgeführt und festgenommen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Spiel abgebrochen

Beim Stand von 1:1 in der 90. Minute wurde die Partie abgebrochen. Jönköpings Södra IF droht nun eine 0:3-Niederlage am grünen Tisch sowie ein Zuschauerausschluss.

Anschließend gab die Polizei bekannt, dass der 17-Jährige behauptete, er habe eine Bombe auf der Tribüne platziert. Bei der Durchsuchung wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden.

„Er ist in Gewahrsam“, sagte der örtliche Polizeichef. Goalie Keita ist noch immer geschockt: „Es ist abscheulich, dass so etwas passieren konnte.“ (mbr)