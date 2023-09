Going -Bei einem Skiunfall sind am Samstag in der Tiroler Gebirgsregion Wilder Kaiser ein Vater und sein Sohn aus dem mittelfränkischen Thalmässing ums Leben gekommen. Das teilte die österreichsiche Alpinpolizei mit. Wie sich später herausstelte handelt es sich bei den Verunglückten um den ehemaligen Triathleten Peter Schmehling (53) und seinen Sohn Felix (22).

An einer steilen Stelle löste sich bei Schmehlings Sohn Felix ein Skier, der Student stürzte 200 Meter in die Tiefe.

Beim Versuch seinen Sohn zu retten stürzte auch Schmehling ab.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden feststellen.

Zusammen mit einem Bekannten waren beide am Samstagmorgen für eine Skitour von der Griesneralm (Bezirk Kitzbühel) zur sogenannten Goinger Scharte auf 2080 Meter aufgestiegen. Von dort aus fuhren sie gegen 9.30 Uhr talwärts.

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung musste Schmehlings Sohn Felix eine steile Stelle seitlich hinabsteigen. Dabei löste sich vermutlich die Bindung eines Skis. Der Studente stürzte daraufhin in eine 200 Meter tiefe Felsspalte.

Beim Versuch seinen Sohn zu retten stürtzte auch Schmehling in die Tiefe. Der Begleiter der beiden blieb unverletzt.

Die mit mehreren Hubschraubern eingetroffenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Tourengeher feststellen. Ihr 38-jähriger Begleiter wurde ins Tal gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut. (lt)