Köln/Helsinki -Die Skisprung-Welt trauert um Matti Nykänen. Der viermalige Olympiasieger starb in der Nacht zum Montag im Alter von 55 Jahren. Das berichtet das finnische Magazin Seiska unter Berufung auf Nykänens Ehefrau Pia. Der Skiweltverband FIS bestätigte die Nachricht am Morgen. Die Todesursache ist noch unbekannt.



Gewinn der WM mit 18

Nykänen war einmal der beste Skispringer der Welt. Mit 18 gewann er die WM, mit 19 die Vierschanzentournee, mit 20 Olympia-Gold in Sarajevo.



Später folgte der tiefe Absturz des Überfliegers. Der Alkohol, die Frauen, das Herz. Die Hölle sei nicht so schlimm „wie mein Leben jahrelang war“, sagte der gefallene Held 2012 in einem Welt-Interview: „Die Hölle muss ein besserer Ort sein.“



„Nykänen hatte diese Genialität leider nur auf der Schanze, im Leben war er etwas verloren“, sagte Bundestrainer Werner Schuster einmal. Da hatte der Finne gerade seinen Uralt-Rekord von 46 Weltcup-Siegen an Gregor Schlierenzauer verloren.



Erfolge und Eskapaden, Triumphe und Tragödien

Der Alkohol war sein stärkster Gegner: Der frühere finnische Skispringer Matti Nykänen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Alter von 55 Jahren gestorben. Der viermalige Olympiasieger machte während und nach seiner Sportkarriere nicht nur auf den Schanzen Schlagzeilen: Alkoholexzesse, Gewalt in der Ehe, die Messerattacke auf einen Nachbarn brachte ihm eine Gefängnisstrafe wegen versuchten Totschlags ein. Seine Schulden versuchte er als Sänger, Stripper und Aufritten in Erotikvideos loszuwerden. Die Finnen liebten ihn trotzdem. Der Titel seiner Biografie lautet: "Matti - die Hölle ist für Helden." imago/Sven Simon

Nykänen reiste daraufhin zum Springen nach Kuopio, um dem Österreicher persönlich zu gratulieren: „Gregor, du bist jetzt ein ganz großer Skispringer. Für mich der größte aller Zeiten.“



Das war höflich, aber nicht unbedingt richtig. Vier Olympiasiege wie Nykänen hat Schlierenzauer (noch) nicht zu bieten. Vier Triumphe im Gesamtweltcup auch nicht.



Weißpflog: „Matti war einzigartig“

„Matti war zu seiner Zeit einzigartig“, sagte auch Jens Weißflog, der sich mit dem finnischen Leichtgewicht viele Jahre lang einen erbitterten Zweikampf um die großen Titel lieferte: „Das war eine gesunde Rivalität. Nykänen war für mich eine Art Vorbild.“



Doch all die Titel, all die Medaillen, sie halfen Nykänen im richtigen Leben nicht weiter. In seinem Wikipedia-Eintrag finden sich heute mehr Zeilen über die Zeit nach der Karriere als über die Jahre als Sportler. Die meisten handeln von Skandalen.



Von seinen drei Scheidungen. Von einer Vorstrafe wegen Körperverletzung, weil er seine Frau mit einem Messer attackierte. Von seiner Zeit als Stripper und als Darsteller in Erotikvideos. Von einem Herzinfarkt im Jahr 2004. Und immer wieder von Alkohol.



Der finnische Skispringer Matti Nykänen während der Vierschanzentournee 1983 in Garmisch-Partenkirchen dpa

„Wenn du trinkst, lebst du wie in einer Blase, siehst keinen Sinn“, sagte Nykänen der „Welt“ und versuchte sich an einer Erklärung: „Ich stand viele Jahre im Mittelpunkt, alle haben sich um mich gerissen. Ich hatte es satt, es war zu viel. Ich war unglücklich und habe angefangen, in mir drinnen eine Mauer hochzuziehen. Ich war sehr jung, als ich erfolgreich geworden bin, die Medien waren die ganze Zeit um mich herum – ich hätte Hilfe gebraucht. Das war der Anfang. Ich habe später getrunken, weil ich nichts anderes zu tun hatte, weil ich vergessen wollte.“



Zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2013 sagte Nykänen, er habe sein Leben im Griff. Nun ist er gestorben. (sid)