Paderborn -Eine 24 Jahre alte Frau hat am Sonntagnachmittag aus einem Zug von Hannover nach Paderborn bei der Landespolizei angerufen und nachgefragt, ob sie gesucht werden würde. Die verblüfften Ermittler überprüften ihre Angaben und stellten fest: Tatsächlich - die junge Frau wurde von der Polizei gesucht.

Die Staatsanwaltschaft Siegen suchte sie wegen insgesamt neun Schwarzfahrten sowie DIebstahls. Sie sollte eine Restgeldstrafe in Höhe von 1720 Euro (ursprünglich 2600 Euro) zahlen - ersatzweise 172 Tage Haft verbüßen.

Als die 24-Jährige am Nachmittag im Hauptbahnhof in Paderborn ankam, standen schon Bundespolizisten bereit, um sie festzunehmen. Da die zurzeit wohnungslose Frau den haftbefreienden Geldbetrag nicht aufbringen konnte, brachten sie die Bundespolizisten in die JVA in Bielefeld. (dpa/red)