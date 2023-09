Frankfurt/Main -Bei der Kontrolle von Paketsendungen hat der Zoll am Frankfurter Flughafen fast drei Kilogramm Drogen gefunden, die in einer Karaoke-Maschine versteckt waren. Bei der Röntgenkontrolle des Musikgerätes entdeckten die Beamten ungewöhnliche Schatten, die sich als vier Plastiktüten mit der Partydroge MDMA herausstellten, wie das Zollamt am Freitag mitteilte. Die Ende Mai kontrollierte Postsendung wurde nach Angaben des Zollamtes im Darknet bestellt. Gegen den Adressaten wird ermittelt.

„In diesem Jahr ist dies schon der zweite Fall, in dem eine Karaoke-Maschine als Schmuggelversteck genutzt wurde“, sagte Zollsprecherin Isabell Gillmann. Im Februar schmuggelte ein Mann demnach mehr als 100 000 Euro Bargeld nach Deutschland. (dpa)

