Schrittweise sollen in Deutschland intelligente Stromzähler (Smart Meter) eingeführt werden – und die Anschaffung könnte private Haushalte mit hohem Verbrauch bis zu 100 Euro kosten. Für Unternehmen können es bis zu 200 Euro sein. Der Bundestag hat die Pflicht zum Einbau intelligenter Stromzähler bereits beschlossen. Nach dem Gesetz, das das Parlament am Donnerstagabend verabschiedete, werden die „Smart Meter“ bereits ab dem kommenden Jahr bei gewerblichen Großkunden eingebaut, Privathaushalte sind ab dem Jahr 2020 an der Reihe.

Allerdings sind nur Stromkunden ab einem Jahresverbrauch von 6000 Kilowattstunden zum Einbau verpflichtet. Unterhalb dieser Grenze können Mieter jedoch von ihrem Vermieter zum Einbau der neuen Technik verpflichtet werden.

Eine strikte Einbaupflicht für mehr als 30 Millionen Haushalte, die jährlich zwischen 3000 und 4000 Kilowattstunden Strom verbrauchen, ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Bis zu einer Grenze von 6000 Kilowattstunden Verbrauch sollen Stromlieferanten entscheiden, ob sie ihren Kunden neue Zähler und Software anbieten oder nicht – bei einer gesetzlich festgelegten Kostenobergrenze für die meisten Haushalte von 40 Euro.

Für größere Haushalte und Gewerbetreibende mit über 6000 Kilowattstunden Stromverbrauch soll der Einbau Pflicht sein. Dabei erfolgt der Einbau stufenweise und startet 2017 bei Verbrauchern mit mehr als 10.000 kWh Jahresverbrauch und Erzeugern mit mehr als sieben Kilowatt.

Ab 2020 greifen die Vorgaben schrittweise auch für mehr private Nutzer.

Über den Einbau hinaus kommen auf Kunden vermutlich noch weitere Kosten hinzu: „Beim Smart Meter gibt es ab dem zweiten Jahr eine zusätzliche jährliche Grundgebühr von 35 bis 95 Euro“, berichtet etwa die Stromsparinitiative.

Strom-Ersparnis ist aber nicht überwältigend groß

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) muss nach EU-Vorgaben den Einbau digitaler Messsysteme vorantreiben: Verbraucher und Wirtschaft sollen dadurch mehr Energie sparen oder den Strom billiger bekommen. So sollen sich die anfänglichen Ausgaben für den Einbau der Geräte über die Zeit rechnen – wie bei Energiesparlampen oder effizienten Kühlschränken.



Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden Strom wird Berechnungen zufolge mit einem klugen Messsystem, das etwa die Waschmaschine im günstigen Nachtstromtarif laufen lässt, aber nur um die 15 Euro im Jahr sparen. Das wären gerade mal 1,25 Euro pro Monat.

Einbau der Smart Meter erfolgt stufenweise

Immerhin dauert es mit der Einführung noch etwas: Laut dem Online-Portal golem.de erfolgt der Einbau stufenweise und startet 2017 bei Verbrauchern mit mehr als 10.000 kWh Jahresverbrauch: „Bis 2032 soll die Umrüstung durch Pflichteinbauten und turnusgemäßen Austausch von Zählern und Messsystemen an rund 50 Millionen Messstellen in Deutschland abgeschlossen sein.“

Mit der Digitalisierung soll künftig besser gesteuert und erfasst werden, wann und wo Strom gebraucht wird. Das laut Wirtschaftsministerium würde die Netze entlasten. So müssen auch viele Besitzer von Ökostromanlagen mit einer Leistung von mehr als sieben Kilowatt nun moderne Zähler einbauen. Hier rechnet die Bundesregierung mit Gesamtkosten für die Betreiber von über 100 Millionen Euro.

Die Grünen finden die cleveren Zähler grundsätzlich gut. Als „reine Schikane“ bewertet Fraktionsvize Oliver Krischer aber, dass Union und SPD nun auch Millionen Betreiber vom Klein-Solaranlagen den Einbau eines „Smart Meter“ vorschreiben wollten: „Der Zwangseinbau ist netztechnisch überflüssig und kostet nur unnötig Geld“, hieß es.



Was passiert mit den Daten – droht der „gläserne Strombürger“?

Manch einer fürchtet, dass er über die digitalen Strom-Schnittstellen ausgespäht werden könnte: Wann schalte ich den Fernseher ein, wann läuft im Bad der Fön? Dabei überlassen täglich Millionen schon Handy- und Internetkonzernen freiwillig ihre Daten. „Wir sehen, wenn Leuten ihr Toast verbrennt“, meinte einmal der Mitgründer der US-Firma Nest, Tony Fadell. Der Internet-Riese Google zahlte für Nest 3,2 Milliarden Dollar – dem Markt der vernetzten Dinge und Elektrogeräte gehört die Zukunft.



Gabriel ist zuversichtlich, dass IT-Sicherheit und Datenschutz bei den „Smart Metern“ gewährleistet sind: „Die Frage, wann macht Sigmar Gabriel nachts die Kühlschranktür auf und hat mehr Stromproduktion – das wird nicht möglich sein. Diese fehlerhafte Lebensweise von mir wird weiterhin im Dunkeln bleiben.“ (gs/dpa)

