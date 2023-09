Frankfurt/Main -Es dürfte einer der größten Börsengänge eines Hightech-Unternehmens seit einem Jahrzehnt werden. Das soziale Netzwerk Snapchat wird mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet. Wir erläutern, warum das Geschäftsmodell dennoch wackelig ist.

Was macht Snapchat eigentlich?

Bei Snapchat können Nutzer Fotos und Videos an Freunde verschicken, die sofort gelöscht werden, wenn sie angeschaut wurden. Snapchat ist vor allem in den USA beliebt. Die Zahl der aktiven Nutzer lag zuletzt bei 161 Millionen.

Gleichwohl wird das Unternehmen nach Informationen der Finanznachrichtenagentur Bloomberg mit 19,5 bis 22,2 Milliarden Dollar bewertet, was der drittgrößte Börsengang eines Hightech-Unternehmens seit einem Jahrzehnt wäre. Die Erstnotiz ist für März geplant.

Warum geht das Unternehmen jetzt an die Börse?

Das fragen sich viele Experten. Der 2011 gegründete Dienst, dessen Betreiber schlicht Snap heißt, gilt noch als relativ jung. Andere Firmen wie der Fahrdienst Uber scheuen den Gang an die Börse, da sie dabei Investoren und Analysten tiefe Einblicke in ihre Geschäftszahlen und damit ihr Geschäftsmodell gewähren müssen.

Viele Experten sind davon überzeugt, dass Snap-Gründer Evan Spiegel schlicht möglichst schnell Geld braucht, um das Unternehmen flugs größer zu machen.

Wie sieht es mit der Konkurrenz aus?

Die Konkurrenz ist heftig. Zwar lag Snapchat mit rund 160 Millionen täglichen Nutzern im Dezember vor Twitter, aber Facebook und What’s App, die zu einem Konzern gehören und deren Nutzerzahlen sich im Milliardenbereich liegen, sind weit enteilt.



Schwerer wiegt noch, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg mit harten Bandagen gegen Snapchat kämpft – nachdem Spiegel Übernahmeofferten mehrfach abgelehnt hat.



Zuckerberg hat mit seinem Fotodienst Instagram schon häufige Funktionen von Snapchat imitiert – etwa das schnelle Verschicken und das folgende Löschen von Bildern.



Der Verlust liegt deutlich über dem Umsatz

Wie sieht die Strategie der Snap-Manager aus?

Der Dienst finanziert sich ausschließlich durch Werbung. Snapchat setzt dabei ein automatisiertes System ein, das offenbar sehr erfolgreich ist. Werbung wird wie bei anderen sozialen Netzwerken zielgerichtet bei Kunden platziert, die aufgrund ihres Nutzerprofils für bestimmte Produkte empfänglich sind.

Das hat dazu geführt, dass sich die Umsätze im vergangenen Jahr auf 404 Millionen Dollar mehr als versechsfachten. Allerdings explodierten auch die Verluste, sie lagen unter dem Strich mit 514 Millionen Dollar sogar deutlich über dem Umsatz.



Das zeigt, dass sich bei Snapchat einiges tun muss, bis das Unternehmen Gewinne abwerfen kann. Gleichwohl hat Ben Rogoff, Manager eines renommierten US-Technologiefonds, gegenüber Bloomberg betont, dass Snapchat ein einzigartiges Investment sei - wegen seiner stark wachsenden Nutzerzahl und einem Geschäftsmodell, das der erfolgreichen Strategie von Facebook ähnlich sei.

Allerdings habe die Monetarisierung des Foto- und Videodienstes gerade erst ernsthaft begonnen, was Bewertungen schwierig mache.

Wo sehen die Experten das größte Problem?

Bei der Entwicklung der Nutzerzahlen. Das Wachstum hat sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres massiv abgeschwächt. Auch wegen des größeren Konkurrenten Instagram, wo viele junge Leute hingehen, weil sie dort mehr Freunde finden. Hier bestätigt sich ein Mechanismus, der vielfach in der Internetwelt zu beobachten ist und der nach dem Prinzip „The Winner takes it all“ funktioniert.

Das nährt die Befürchtung, dass die Wachstumschancen von Snapchat begrenzt sein könnten.



Wie will der Snapchat-Chef aus der Klemme kommen?

Spiegel gilt als ein Manager, der ein Gespür für die Bedürfnisse junger Leute hat – ein Großteil der Snapchat-Nutzer ist unter 25 Jahre alt.



So hat er für Aufsehen gesorgt mit Sonnenbrillen nebst eingebauter Kamera, die in limitierter Auflage verkauft wurden. Mit der Brille können kurze Videos gemacht und direkt ins Netz gestellt werden.



Die hohe Bewertung von Snapchat beruht wesentlich auch im Vertrauen auf die kreative Kraft des Unternehmens.

Wie muss man sich die Zukunft konkret vorstellen?

Es wird immer deutlicher, dass in der Internetwelt Plattformen eine wachsende Bedeutung haben. Diese können genutzt werden, um Musik, Filme oder alle möglichen anderen Produkte zu vermarkten – womöglich bis hin zu Finanzdienstleitungen. Wichtigstes Gut sind dabei die Kundenkontakte und die Daten, die die Nutzer erzeugen.

Spiegels Konzept läuft darauf hinaus, ein kleineres, aber feineres Netzwerk als Facebook oder What’s App den Werbekunden zu bieten. Marktforscher erwarten denn auch, dass viele der jungen Nutzer dauerhaft bei Snapchat bleiben werden – auch wenn sie längst aus dem Teenageralter heraus sind. Das hohe „Suchtpotenzial“ des Dienstes wird immer wieder hervorgekehrt.

