Pyeongchang -Das Internet-Auktionshaus Ebay bietet jede Menge Ramsch an. Manchmal finden sich in diesem Riesenangebot aber auch echte Schmuckstücke, so wie im Fall des deutschen Snowboardcrossers Paul Berg, 26, geboren in Bergisch Gladbach. „Ich habe verschiedene Snowboardschuhe ausprobiert, was Passendes war nicht dabei.“



Dann bekam er eines Tages den Tipp eines Mannschaftskollegen, dass im Onlinefundus noch zwei Paar eines Modells angeboten werden, das längst nicht mehr produziert wird. „Bei der Snowboard-Industrie ist ja das Problem, dass sie jede Saison Neues entwickelt. Wenn du was gefunden hast, was gut für dich passt, musst du am besten gleich zehn Paar kaufen.“



Immer die gleichen Schuhe

Berg trägt sein Lieblingsmodell nun schon die dritte Saison. Das Ersatzpaar ist mit in Südkorea dabei, aber noch eingepackt. Es wird dann wohl zur neuen Saison erstmals angezogen. Im besten Fall sollen die Schuhe dann halten bis zu den Spielen in Peking 2022. „Wenn sie vorher kaputtgehen, muss ich meine Karriere beenden“, sagt er scherzhaft. „Höchstens sie bauen mir nochmal welche, wenn ich Olympiasieger werde.“



Snowboarder Paul Berg dpa

In der Nacht zum Donnerstag deutscher Zeit ist aber erstmal die Qualifikation an der Reihe, am Freitag geht es dann um die Medaillen bei diesem heißen Ritt auf dem Brett. Bei der Olympia-Generalprobe am Feldberg, dem höchsten Gipfel des Schwarzwalds, kurvte Berg auf Platz drei, es war die zweite Podiumsplatzierung in dieser Saison.



Je sechs Snowboarder im direkten Vergleich

Ein Anspruch auf eine Medaille ergibt sich daraus aber noch lange nicht. Denn wenn sechs Snowboarder gleichzeitig den Hang hinabjagen, reicht es nicht aus, einen sauberen Lauf hinzulegen. „Wenn du den Start gewinnst und vorneweg fahren kannst, ist es einfacher, einen perfekten Lauf zu haben, weil du dich auf dich selbst konzentrieren kannst“, sagt Berg. „Wenn du im Pulk bist, ist die Ideallinie meist versperrt. Dann musst du blitzschnell die Taktik umstellen.“



Rangeleien keine Seltenheit

Das ist aber nur das eine. Wo jeder versucht, sich optimal in Stellung zu bringen und jede noch so kleine Lücke nutzen will, die sich auftut, kommen sich die Brettartisten in die Quere. Es kommt zu Rangeleien, nicht selten zu Stürzen., die auch den größten Favoriten treffen können. „Solange du nicht schubst, ziehst, beißt, kratzt oder schlägst, ist alles im Rahmen“, weiß Berg.



Snowboarder am Start auf dem Feldberg beim Weltcup-Rennen Anfang Februar (2.v.l. Paul Berg). dpa

Am Feldberg wurde ein Italiener disqualifiziert, weil er einen Gegner regelrecht von der Strecke drückte. In solchen Situationen drohen schlimme Verletzungen. „Weil du völlig die Kontrolle verlieren kannst.“



Snowboardcrosser haben ihr bestes Alter rund um die 30 Jahre erreicht. Weil sie sich in vielen Läufen behaupten, viele knifflige Situationen meistern mussten. „Je länger du fährst, desto größer ist dein Schatz an Erfahrung über die Gegner“, sagt Berg, „du weißt, wer gerne innen reinfährt bei der Kurve, wer gerne wartet und wer einen guten Start hat.“



Pierre Vaultier, der französische Olympiasieger von Sotschi, ist bekannt dafür, blitzschnell aus dem Starthaus zu kommen. „Wenn du nicht einen super Start raushaust, ist er gleich mal zwei, drei Meter weg.“

Diese verschiedenen Herausforderungen verlangen Sportler, die körperlich und mental in Höchstform sind.



Mit seinen verstrubbelten Haaren und indem er beim Gespräch im Deutschen Haus fast auf seinem Stuhl liegt, steht Berg genau für den Typen Menschen, den sich viele unter einem Snowboarder vorstellen. „Wir gelten als cool und lässig, vielleicht auch als entspannt und faul“, sagt er selbst. „Eigentlich sind wir gar nicht so anders wie die alpinen Skirennfahrer. Jeder, der diesen Sport erfolgreich betreibt, muss so ernsthaft sein wie alle anderen Sportler.“ Mit dem feinen Unterschied, dass sich das passende Outfit eher auf Ebay finden lässt als im Fachhandel.