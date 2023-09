Snowboarderin bemerkt nicht, dass Bär Jagd auf sie macht

Das ist sicher das verrückteste Video des Monats: Kelly Murphy wird bei einer Snowboardtour in Japan von einem Bären gejagt, ohne es zu bemerken.



Das Drama ereignete sich vor wenigen Tagen im Skigebiet Hakuna 47 in der Nähe von Nagano. Während Kelly Murphy sich auf die Abfahrt vorbereitete und fröhlich den Rihanna-Song "Work" trällerte, näherte sich, von ihr völlig unbemerkt, ein Bär. Als die Snowboarderin losfährt, nimmt der riesige Braunbär die Verfolgung auf und macht sich auf die Jagd. Erst als Kellys Fahrt an einer steileren Stelle zu schnell für ihn wird, gibt er auf.

Als Kelly sich ihre eigenen GoPro-Aufnahmen der Abfahrt anschaut, wird ihr die Todesgefahr bewusst, in der sie schwebte.



"OMG! I was going through my snowboarding videos and I found a bear chasing me!!! I nearly got eaten!!! This was at Hakuba 47 in Japan, filmed yesterday! Be careful people!!! (Oh mein Gott. Ich habe mir meine Snowboarding-Videos angeschaut und herausgefunden, dass mich ein Bär gejagt hat. Ich wurde fast gefressen. Passiert ist es gestern in Hakuba 47 in Japan. Seid vorsichtig, Leute! "), schrieb sie auf Youtube.