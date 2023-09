Berlin -Bei dem Anschlag in der Hafenstadt Nizza sind am französischen Nationalfeiertag mindestens 84 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere wurden nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve verletzt, als ein Lastwagen am Donnerstagabend auf einer Strecke von zwei Kilometern in eine feiernde Menschenmenge auf der berühmten Uferstraße Promenade des Anglais raste.

Vor der Französischen Botschaft bekundeten Menschen am Freitag ihr Mitgefühl und legten Blumen nieder. Auch Kerzen wurden aufgestellt. Die Trikolore auf dem Dach der Botschaft nahe dem Brandenburger Tor wehte auf halbmast. Das zweitägige Fest zum französischen Nationalfeiertag am Brandenburger Tor wurde für Freitag abgesagt. Es soll aber am Samstag wie geplant stattfinden. Politiker und Prominente äußerten sich öffentlich zu dem Anschlag:

Michael Müller

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat mit Bestürzung auf den Terrorakt reagiert. „Wir verurteilen diese mörderische Tat auf das Schärfste. Diese Tat ist ein Angriff auf unsere Art zu leben, auf unsere Freiheit, unsere Werte und auf unsere Demokratie.“ Weiters sagte er: „Die Opfer von Nizza wollten das Leben feiern, aber unbändiger Hass brachte ihnen den Tod. Doch Hass darf nicht unsere Antwort auf Hass sein.“ Die Gedanken seien in diesen Momenten bei all den Familien, die diese Stunden in Ungewissheit und Sorge um ihre Angehörigen erleben, so Müller:„Berlin trauert mit allen, die durch den Anschlag Angehörige verloren haben.“ [...]

Frank Henkel

Berlins Innensenator Frank Henkel teilte unter anderem mit: "[...]Dieser unfassbare Angriff auf friedlich feiernde Menschen macht einmal mehr sprachlos und zeigt, dass solche Attacken die freie Welt immer und überall erschüttern können. Fassungslos und voller Trauer stehen in diesen Stunden an der Seite Frankreichs und sind in Gedanken und Gebeten bei den Opfern und ihren Angehörigen." Weiters erklärt er: "Unsere Antwort auf diesen niederträchtigen Anschlag kann nur sein, weiter gemeinsam dem Terror die Stirn zu bieten und wachsam zu bleiben. Wir werden nicht zulassen, dass der Terror unser Leben bestimmt und gemeinsam den Kampf gegen diese terroristischen Menschenfeinde fortsetzen."

Christian Hanke

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Christian Hanke (SPD), zeigte sich bestürzt über den Terroranschlag in Frankreich.. „Diese blutige und niederträchtige Tat macht mich fassungslos“, teilte Hanke mit. „Ein Tag der Freude ist zu einem Tag der Trauer geworden.“ Er fügte hinzu: „Wir müssen jetzt in Solidarität zusammenstehen, damit diese fürchterliche Tat nicht zu einer Gefährdung unserer demokratischen Grundwerte wird.“

Joachim Gauck

Bundespräsident Joachim Gauck erklärte in einer Mitteilung:

„Deutschland steht im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite Frankreichs.“

Angela Merkel

„Wir müssen alles tun, um die Geißel des Terrorismus zu bekämpfen“, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Asien-Europa-Gipfel (ASEM) in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator.

Frank-Walter Steinmeier

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) teilte mit:

„Wir stehen in Solidarität und Partnerschaft an der Seite Frankreichs, unseres ältesten Alliierten. (...) Wir wissen, dass das Wesen der französischen Republik lange über diesen verheerenden und tragischen Verlust von Leben hinaus andauern wird.“

Steffen Seibert

Der Sprecher der Bundesregierung bekundet seine Anteilnahme über Twitter:

Das Entsetzen über den Anschlag von #Nizza ist kaum in Worte zu fassen. Alle Gedanken sind bei unseren französischen Freunden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15. Juli 2016

Berliner Grüne

Das Spitzenteam der Berliner Grünen – Ramona Pop, Antje Kapek, Bettina Jarasch und Daniel Wesener zu dem Anschlag: "Wir sind erschüttert und traurig über diesen grausamen Anschlag, bei dem auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin ums Leben gekommen sind. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien, Freunden und den Schulangehörigen. Nizza trifft uns alle. [...]"

Entsetzen und Fassungslosigkeit angesichts des mörderischen Anschlags. Wir trauern mit #Nizza — Ramona Pop (@RamonaPop) July 15, 2016

Dietmar Woidke

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigt sich tief erschüttert. Es mache ihn fassungslos, betonte er am Freitag in einer Mitteilung. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, deren Angehörigen und dem ganzen französischen Volk“, sagte er. „Ungeachtet aller Trauer, wir lassen uns unsere Lebensart und unsere Werte nicht kaputt machen.“

Heiner Koch

Berlins Erzbischof Heiner Koch erklärte, der Anschlag auf friedvoll feiernde Menschen auf Nizzas Strandboulevard sei menschenverachtend und abstoßend. Seine Trauer gelte den Getöteten, seine Anteilnahme den Verletzten und sein Mitgefühl den trauernden Angehörigen.

Dunja Hayali

Die Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali fragt sich:

nach jedem anschlag frage ich mich: warum? wie kann das sein? was bringt das? einfach traurig #Nizza #Bagdad etc.... https://t.co/dfAVO86Gml — Dunja Hayali (@dunjahayali) 15. Juli 2016

Gloria Viagra

Die Schirmherrin der "Berlin Queer Days" und Drag-Queen Gloria Viagra sagte zur Eröffnung des Stadtfestes am Freitag: „Die Geschehnisse in Nizza zeigen, wie wichtig es ist, Vielfalt und Andersartigkeit wertzuschätzen.“ (red./dpa)

